Lennart Ligocki sprintet zum Vize-Titel

Bei den Bezirksmeisterschaften der Leichtathleten in der Halle nahmen zahlreiche Wolfenbütteler Sportler erfolgreich teil. Die Titelkämpfe wurden in der Amselstieghalle in Salzgitter- Lebenstedt ausgetragen. Aus Platzgründen starteten die Sprinter dabei aus einem Geräteraum. Dennoch ist Trainer...