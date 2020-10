Die Wiedergutmachung ist gelungen. Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel ist mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg gegen BW Tündern in die nächste Runde des Niedersachsenpokals eingezogen.

MTV Wolfenbüttel – BW Tündern 2:1 (2:1). Tore: 0:1 (6.), 1:1 (20. Omar), 2:1 (43. Omar). Dabei begann die Partie nicht gerade nach dem Geschmack der Zuschauer und des Trainerteams. Nach einem unnötigen Fehlpass im Mittelfeld ging es bei den Gästen blitzschnell und Aydin konnte das Leder bereits in der sechsten Minute unbedrängt ins lange obere Ecke einnetzen. Zweifelsohne ein sehenswerter Treffer. In den folgenden 20 Minuten hatte Tündern mehr vom Spiel und tauchte immer wieder vor MTV-Keeper Philipp Steinke auf. Mit zunehmender Spieldauer festigte sich das Team um Coach Stefan Gehrke und erspielte sich einige Chancen.

Zum Mann des Abends avancierte dabei Wolfenbüttels Offensivkraft Luei Omar, der zunächst aus spitzem Winkel und vorbei am Gäste-Keeper Kowalski das 1:1 (20.) besorgte. Das beflügelte die Hausherren und wiederum war es Omar vorbehalten kurz vor der Pause das 2:1 (43.) und damit gleichzeitig das Endergebnis zu erzielen. Seine Mannschaftskameraden stürmten auf den Torschützen zu, es bildete sich eine Riesentraube um den erfolgreichen Schützen zu feiern, der auch weiterhin für viel Wirbel in den Reihen von Tündern sorgte. Er strahlte bis zu seiner Auswechslung (80.) stets Gefahr aus, Tündern bekam ihn nicht in den Griff.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck, der MTV sah sich zunächst in defensiver Position. In dieser Phase zirkelte Tündern einen Freistoß (60.) knapp am Lattenkreuz vorbei. Da hätte die Partie noch einmal kippen können. Fast im Gegenzug scheiterte dann der eingewechselte Jonas Klöppelt mit einem Kracher an die Latte. Von da sprang der Ball wieder vor die Linie. Was folgte, waren beste Einschussmöglichkeiten für die Hausherren. Es hätte dabei gut und gern 5:1 für den MTV stehen können. Da stand Tündern das Glück zur Seite.

Für MTV-Trainer Gehrke war die Partie schnell abgehakt: „Wir haben unsere Aufgabe erfüllt und sind weiter. In der ersten Hälfte haben wir das Spiel gut gestaltet, allerdings führte erneut ein Fehlpass zum frühen Gegentreffer. Nach der druckvollen Phase des Gegners in der zweiten Hälfte lassen wir einfach zu viele gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Da müssen wir schneller zum Abschluss kommen. So scheiterten Semih Kurtoglu und Tom Krömer in den letzten 15 Minuten in bester Situation. Da müssen meine Spieler besser machen. Der finale Abschluss dauert einfach zu lange.“

Im Achtelfinale tritt der MTV am 28. Oktober beim Sieger der Partie zwischen dem MTV Gifhorn und dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder an.

MTV Wolfenbüttel: Steinke – Schlüschen, Frank (75. Demiri), Kurtoglu, Linek, Hermann, Plünnecke (58. Klöppelt), Göwecke, Siranidis, Wolf, Omar (80. Krömer).