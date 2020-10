Neues Selbstvertrauen für die Meisterschaftsrunde hat sich der Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel im Niedersachsenpokal durch einen 2:1-Sieg geholt. Jetzt will man gegen den derzeitigen Tabellenzweiten FC Germania Egestorf-Langreder nachlegen. Die Partie auf der Meesche wird am Samstag, 16 Uhr, angepfiffen.

Keine Frage, die Zahlen sprechen für die Gäste. Das weiß auch MTV-Stürmer Rico Frank, der im Pokal in der Startelf stand. „Nach den Ergebnissen zu urteilen, hat Egestorf einen echten Lauf und ist wohl leicht favorisiert“, sagt der 27-Jährige, der bereits die vierte Saison für die Lessingstädter aufläuft.

Er stieß einst vom damaligen Landesligisten SC Gitter zu der Meesche-Truppe und fühlt sich hier nach eigenen Angaben sehr wohl. „Ich sehe in unserer Mannschaft großes Potenzial, um im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Gegen den Gegner am Samstag wird es kein leichter Gang, die haben einfach eine sehr gute Phase, die wir unterbrechen wollen“, so Frank, der vorsichtig auf einen knappen MTV-Erfolg (1:0) setzt.

Warum dieser Optimismus? „Wir müssen uns noch steigern, aber gegen spielstarke Gegner zu spielen, liegt uns. Das ist ein besonderer Anreiz.“ Allerdings müsse die Einstellung stimmen und der Kopf zu 100 Prozent dabei sein.

Und dafür ist das Trainergespann mit Stefan Gehrke und Hannes Deicke gefragt. „Das Training ist super, der Coach weiß, was er macht, das hat Hand und Fuß. Er stellt uns auf jedes Spiel richtig und optimal ein. Wir müssen die Spielidee nur umsetzen“, lobt Frank die Arbeit des Trainers.

Auch für Gehrke ist Egestorf Favorit. „Die sind gut drauf und haben sich selbst zum Meisterschaftsfavoriten ernannt. Sie wollen unbedingt aufsteigen“, meint Gehrke, der einige angeschlagene Spieler in seinem Kader hat. Dazu zählen unter anderem Leistungsträger Joscha Plünnecke, André Linek und Demis Siranidis. Wieder im Training befinden sich Gael Nguema Ella, Dimitri Sarizki, Florian Feldmann und Torben Reihers. „Für Punktspiele reicht es aber noch nicht. Auch hinter Johannes Patz (Knöchelprobleme) steht noch ein Fragezeichen. Aber wir werden eine Mannschaft aufstellen, die dem Gegner einen echten Fight bieten soll. Gerade auf unserer Anlage können wir für eine Überraschung sorgen“, zeigt sich Gehrke verhalten optimistisch.

Um die Stärke des Tabellenzweiten weiß der Coach. „Die sind seit Jahren eine verschworene Gemeinschaft und haben wenig Leute verloren und junge nachgezogen. Die Mannschaft ist schwer zu bespielen. Sie hat noch die Kompaktheit aus Regionalligazeiten und macht wenig Fehler, nutzt die Schwächen des Gegners konsequent aus. Stark ist auch ihr schnelles Umschaltspiel. Da müssen wir diszipliniert auftreten und gut organisiert dagegenhalten. Wir dürfen uns nicht auskontern lassen“, warnt Gehrke. Egestorf sei eines der besten Teams der Liga, aber auch zu schlagen.