Gegen einen bärenstarken Gegner erreichte Fußball-Oberligist MTV Wolfenbüttel vor heimischer Kulisse eine verdiente Punkteteilung. Beim 0:0 erwies sich Germania Egestorf-Langreder als kompakte, schwer zu knackende Mannschaft mit Aufstiegsambitionen. Es war eine Partie auf hohem fußballerischen Niveau mit einem gerechten Ergebnis.

In den ersten 20 Minuten entwickelte sich auf der Meesche eine Partie mit gleichen Spielanteilen. Die Abwehrreihen standen gut, so dass gute Tormöglichkeiten Mangelware waren. Vielmehr fand eingegenseitiges Abtasten auf dem Rasen statt, ohne nennenswerte gefährliche Aktionen.

Dabei erwiesen sich die Gäste in der sehr intensiven Partie mit zahlreichen harten aber fairen Zweikämpfen als eine kompakte Einheit, die mit ihrer gutorganisierten Viererkette nichts anbrennen ließen. Ihr ansonsten so gefürchtetes schnelles Umschaltspiel fand nicht statt – dafür sorgte der MTV mit viel Engagement und Kampfstärke nicht nur für Entlastung, sondern kreierte seinerseits eigene Möglichkeiten, die aber ungenutzt blieben.

Egestorf verzeichnete erst in der 37. Spielminute eine erste echte Chance für einen Treffer. Die MTV-Abwehr agierte sehr aufmerksam und diszipliniert mit dem umsichtigen Nils Göwecke und dem zweikampfstarken Jarno Engler, so dass es mit 0:0 in die Kabinen des neuen Meesche-Stadions ging.

So attestierte MTV-Coach Stefan Gehrke seinem Team, eine starke erste Hälfte abgeliefert zu haben, iin der sie die favorisierten Gäste nicht zur Entfaltung kommen ließ. Nach dem Pausentee übernahm aber mehr und mehr Egestorf die Initiative und erspielte sich einige gute Torgelegenheiten. In dieser Drangphase scheiterte das Team einige Male nur knapp. „Wir haben in den zweiten 45 Minuten die falschen Mittel gewählt und es oft mit langen und hohen Bällen versucht. Wir haben die Bälle nicht festgemacht“, zog Gehrke nach der Partie Bilanz.

Er fand dennoch lobende Worte für sein Team. „Wir haben das ordentlich gemacht, agierten kämpferisch und taktisch überragend. Aber man spürte doch die jüngsten englischen Wochen, die Kräfte ließen nach. Meine Jungswaren nach dem tollen Spiel platt“, sagte er und betonte, Egestorf sei schließlich eines der besten Teams in der Liga.

Die Zuschauer haben eine Partie auf äußerst hohen Oberliga-Niveau gesehen, ein echter Fußball-Leckerbissen. Der MTV hat eine herausragende Vorstellung abgeliefert, die letztlich zu einem gerechten und verdienten Remis geführt hat. „Darauf können wir jetzt aufbauen und einen guten Matchplan für das Spiel am kommenden Sonntag bei Lupo-Martini Wolfsburg entwickeln“, ergänzte Gehrke.

Eines muss man den Gäste indes noch attestieren: Die Germanen haben bis zum Schlusspfiff daran geglaubt, einen erlösenden Treffer zu erzielen.