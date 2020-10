In einer auf beiden Seiten aggressiv geführten Partie hielten die Regionalliga-Basketballerinnen des MTV/BG Wolfenbüttel gegen die favorisierten Gastgeberinnen mit – mehr war aber nicht drin.

SC Rist Wedel – MTV/BG Wolfenbüttel 62:53 (22:16, 12:14, 19:17, 9:6). MTV/BG-Coach Andreas Hundt zog daher das Fazit: „Vom Ergebnis her war das zwar kein Erfolg, inhaltlich aber schon.“ Zufrieden war der Gäste-Trainer zum Beispiel mit der Arbeit in der Verteidigung. „Rist Wedel war in der Defense eine der aggressivsten Mannschaften, gegen die wir bislang gespielt haben. Aber auch wir haben uns enorm gesteigert und unsere bislang beste Verteidigung der Saison gezeigt“, so Hundt.

Die Gastgeberinnen hätten übers gesamte Feld, den Wolfenbüttelerinnen den Ballvortrag enorm erschwert. MTV/BG habe dagegen im Halbfeld bissig dagegengehalten. Das Resultat dieser Spielweise: beide Teams hatten am Ende der Partie jeweils mehr als 30 Ballverluste verbucht – ein extrem hoher Wert.

Bis zu dieser Partie hatten die Wedelerinnen im Schnitt 80 Punkte und mehr pro Partie erzielt. MTV/BG hielt sie diesmal bei 62. „Das macht Mut für die kommenden Aufgaben“, sagt Hundt. Anders sieht es dagegen bei den Rebounds aus. Da hatte Rist Wedel ein deutliches Übergewicht. So schnappten sich die Gastgeberinnen 17 Abpraller am offensiven Brett – Wolfenbüttel nur 6. „Dadurch hatten die natürlich mehr Würfe. Das hat den Unterschied ausgemacht“, sagt der MTV/BG-Trainer.

Ein weiterer Punkt, der den Gäste-Coach zuversichtlich stimmte, war die hohe Trefferquote von der Freiwurflinie. Von 24 Versuchen trafen die Wolfenbüttelerinnen 22. „Das zeigt, wie konzentriert wir in den Phasen waren, wenn der Ball ruhte“, sagt Hundt, dessen Team zudem ohne Corinna Pöschel und Johanne Wegmann auskommen musste. Pöschel hatte sich im Spiel zuvor am Auge verletzt. Wegmann sei eigentlich schon wieder einsatzbereit gewesen und saß auch auf der Bank. „In so einem aggressiven Spiel wollte ich sie dann aber nicht zum ersten mal nach ihrer Pause wieder einsetzen“, erklärt der Trainer. Somit hatten die acht Gäste-Spielerinnen eine hohe Belastung. Für MTV/BG steht jetzt aber zunächst ein spielfreies Wochenende an, bevor sie den Aufsteiger Osnabrück empfangen. Bis dahin sollte der Kader wieder gefüllt sein. „Dann müssen wir das Positive aus dem Spiel gegen Rist Wedel weiterhin umsetzen“, betont Hundt.

MTV/BG: