Die C-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel markierten bereits in den ersten drei Spielminuten zwei Treffer im Derby gegen Germania Wolfenbüttel. Lenn Simon Knackstedt vom MTV war mit vier Treffern bester Spieler der Begegnung.

B-Junioren, Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – SC RW Volkmarode 1:3 (0:2). Tore: 0:1 (17.), 0:2 (32.), 1:2 Malte Wallat (42.), 1:3 (53.).

„Trotz großer Personalnot zeigte meine Mannschaft von Beginn an eine große Spielfreude, auch wenn es nicht für einen Erfolg reichte“, berichtet BVG-Trainer Mathias Hahn. Die Heimelf erarbeitete sich in der ersten Halbzeit einige sehr gute Torchancen, aber anstatt selbst mit einer Führung in die Pause zu gehen, führten zwei vermeidbare Fehler dazu, dass die Gäste mit 2:0 führten. „Der Spielverlauf ist damit praktisch auf den Kopf gestellt worden“, so Hahn. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit erzielten die Hausherren den Anschlusstreffer. „Der absolute Wille, die Begegnung noch zu drehen, war meiner Mannschaft definitiv anzumerken, aber nur kurze Zeit später erhöhten die Gäste mit ihrem quasi erst dritten Torschuss auf 1:3. Meine Elf blieb die spielbestimmende Mannschaft, ohne aber das Ergebnis noch verändern zu können“, sagt BVG-Trainer Hahn. Sein Fazit lautet, dass sein Team sich solche krassen individuellen Fehler nicht leisten kann, denn derartige Rückstände seien in der Landesliga nur äußerst selten wieder aufzuholen. „Wir haben uns heute gegen einen schwächeren Gegner praktisch selbst geschlagen und unnötig drei Punkte hergeschenkt“, ärgert sich Hahn.

C-Junioren, Landesliga: BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 1:5 (1:3). Tore: 0:1/0:2/0:3/1:5 Lenn Simon Knackstedt (2./3./20./46.), 1:3 Lucas Vereshko (35.), 1:4 Colin Dellert (42.).

„Wir hatten uns vorgenommen, ein Angriffspressing zu spielen, um die Hausherren auf diese Art und Weise zu Fehlern zu zwingen. Das hat recht ordentlich geklappt“, freute sich MTV-Trainer Bert König. „Mit den ersten beiden offensiven Aktionen waren wir vor dem Tor eiskalt und führten nach drei Minuten bereits mit 2:0. Danach verhielten sich die Gastgeber im Spielaufbau cleverer und wir schauten in einigen Aktion nur zu. Im Verlaufe der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, Ruhe in den Ballbesitz zu bekommen, so dass wir immer wieder leichtfertig den Ball hergaben. Mit dem 3:0 schien die Partie gelaufen zu sein, doch wir brachten uns mit ungenauen Passspiel im weiteren Spielverlauf selber in die Bredouille. Das nutzten die Germanen aus und verkürzten kurz vor der Pause auf 1:3“, berichtet König. In der zweiten Halbzeit seien die Gäste deutlich aktiver geworden und erzielten noch zwei Treffer. „Ein verdienter Sieg. Ich wünsche mir, dass meine Jungs über einen längeren Spielzeitraum dominanter auftreten und ihre Flüchtigkeitsfehler endlich abstellen“, sagt König, für den Lenn Knackstedt de beste Spieler der Partie war.

„Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen“, sagt BVG-Trainer Marius Feder. „Aus der einseitigen Anfangsphase entwickelte sich nach der Halbzeitpause ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Allerdings starteten wir erneut sehr zurückhaltend und hatten nicht den Mut auf den Anschluss zu drängen, so dass die Gäste die Partie bestimmten“, so Feder. Für Germania sei es ein Spiel gewesen, bei dem jeder viel lernen konnte. „Ich erkannte aber auch gute Aktionen bei meinen Spielern, auf die wir aufbauen können“, sagt Feder.