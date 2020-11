Nackenschlag für den MTV in der 96. Minute

Durch eine bärenstarke Partie holte der Fußballoberligist MTV Wolfenbüttel ein wichtiges 2:2 (1:1) bei Tabellenführer Ramlingen-Ehlershausen. Bis zur 6. Minute der Nachspielzeit war sogar noch mehr drin für die Gäste, denn der MTV führte zu diesem Zeitpunkt völlig verdient mit 2:1. Doch nach ungeschicktem, unnötigem Eingreifen von Eldin Demiri wurde den Platzherren ein Elfmeter zugesprochen. Die Chance zum Remis ließ sich der Ramlinger Schütze nicht nehmen.

Nach dem späten Ausgleich zeigte sich MTV-Coach Stefan Gehrke sichtlich enttäuscht und frustriert. Denn bis zum Elfmeter hatten seine Schützlinge in der Schlussphase kaum gefährliche Momente zu überstehen. „Durch das ungeschickte Einsteigen von Eldin sind wir um den Lohn unserer herausragenden Leistung gebracht worden“, ärgerte er sich anschließend über den Verlust von zwei Zählern.

Verständlicherweise verließ die Mannschaft nach dem Schlusspfiff das Spielfeld mit hängenden Köpfen, hatten sie doch in dem kleinen Ort südlich von Celle aufopferungsvoll gekämpft und tollen Fußball geboten. Das lobte auch Trainer Gehrke: „Durch den Elfmeter in der Schlussminute fühlt sich das Ergebnis allerdings wie eine Niederlage an. Es herrschte eine bedrückende Stimmung im Team, denn die Jungs haben ein klasse Spiel abgeliefert auf dem kleinen Platz in Ramlingen. Es war eine Mega-Vorstellung des Teams, das leidenschaftlich gekämpft hat. Zugegeben hatten die Hausherren optisch ein kleines Übergewicht, aber unsere Aktionen waren durchdacht, konsequent und hervorragend vorgetragen. Das ist alles sehr schade, denn mit zwölf Zählern wären wir noch näher an die in der Tabelle über dem MTV angesiedelten Mannschaften herangekommen.“

Ganz entgegen seiner Art hob Gehrke nach dieser Begegnung einige Spieler ausdrücklich hervor. Zum einen habe Keeper Philipp Steinke eine überragende Partie gespielt, und auch die Abwehrreihe mit Sebstian Schlüschen sowie Mark-Philip Wolf als Abräumer habe klasse agiert und wenig zugelassen – zumal der kleine Platz nicht leicht zu bespielen war. „Meine Truppe war komplett gut drauf und hat richtig guten Fußball gespielt. Eine starke geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben von hinten heraus kompakt agiert und die Hausherren mit Kontern beschäftigt. Es war rundum ein gelungener Auftritt, der mit dem Sieg hätte gekrönt werden können“, meinte Gehrke abschließend.

Nur schade, dass der augenblicklich gute Lauf des Oberligisten nun durch den temporären Lockdown über längere Zeit Wochen nicht weiter gehen kann. Der MTV hat sich in den vergangenen Wochen kontinuierlich gesteigert und hätte in der Tabelle – ohne die Corona-Einschränkungen – weitere Plätze gutmachen können, zumal im Spielplan jetzt drei Heimpartie anstanden.

Wenn überhaupt, hat die Corona-bedingte Pause für den MTV nur einen Vorteil: Die Verletzten können alle ihre Blessuren auskurieren und danach wieder voll angreifen. „Ein paar Wochen Regeneration kommt den angeschlagenen Spieler durchaus zugute. Wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, können wir aus den Vollen schöpfen“, blickte Coach Gehrke positiv nach vorn.

Wann das Team allerdings wieder gemeinsam trainieren kann, steht in den Sternen und liegt in der Hand der Regierung. Bis es wieder grünes Licht gibt, werden die Spieler individuell arbeiten, beispielsweise mit Waldläufen. „Man darf gespannt sein, wie es dann weiter geht“, sagte der MTV-Coach.