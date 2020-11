Meesche-Kicker geben alles, um „Materialdienst“ zu entgehen

In den meisten Sportarten sind alle restlichen Spieltage in diesem Jahr abgesagt – auch größtenteils im Amateur-Fußball. Die Oberliga-Kicker des MTV Wolfenbüttel stellen eine Ausnahme dar: Im Dezember stehen weiterhin zwei Partien auf dem Programm – angefangen mit dem Heimspiel gegen SV Arminia am Samstag, 5 Dezember. Ob es tatsächlich stattfindet, ist aber ungewiss.

„Wir brauchen dafür eine Genehmigung zum Trainieren in den kommenden Tagen – sonst wird das nichts. Ein Kaltstart ohne Training in den Punktspielbetrieb ist nicht machbar“, sagt Stefan Gehrke, Trainer der Meesche-Kicker. Der Coach hatte zunächst gehofft, er könne mit seinen Spielern mit entsprechendem Abstand auf dem Rasen trainieren: Passspiel und Torschüsse zum Beispiel. Die Stadtverwaltung hat aber die Sportanlagen des MTV außer für Schulen geschlossen. Damit ist diese Option für die Oberliga-Fußballer weggefallen. Gehrke geht derweil davon aus, dass der Liga-Modus in der Oberliga angepasst werden muss. Die im November ausfallenden Spiele lassen sich nicht einfach nach der Winterpause nachholen. Außerdem kommt hinzu, dass bereits vor dem Sportlockdown einige Spiele ausgefallen sind – außer die des MTV. „Wir sind pari und haben sonst keine Nachholspiele“, sagt Gehrke. Das dürfte ein Novum für den MTV sein, dessen Heimspiele in den zurückliegenden Saisons vor der Fertigstellung der Meesche bei Regen stets ein heißer Kandidat für Ausfälle wegen Unbespielbarkeit des Platzes waren. In der Nordstaffel der Oberliga sind zudem bislang sogar weitaus mehr Begegnungen abgesagt worden. Gehrke fordert neuen Modus „Es muss ein neuer Modus her, um die Saison zu Ende zu bringen. Wir können nicht im Februar und März sechs Nachholspiele bestreiten oder unter der Woche nach Emden und Spelle/Venhaus fahren“, blickt Gehrke voraus. Nach Hin- und Rückrunde in den beiden Oberliga-Staffeln sollten diese zu einer Auf- und einer Abstiegsrunde zusammengeführt werden. Dass das alles komplett über die Bühne geht, glaubt Gehrke nicht mehr. Trotzdem sollen seine Spieler fit bleiben. Dafür trainieren sie derzeit individuell – die Trainer haben dabei für einen Anreiz gesorgt. Der Kader ist auf vier Teams mit je fünf Spielern aufgeteilt, die sich in einer Fitness-Challenge messen. Die Kicker müssen Aufgaben erledigen – etwa Situps, Liegestütze und „Burpees“ – und den Fortschritt per Video dokumentieren. Dazu kommt ein 45-minütiger individueller Lauf, in dem so viele Kilometer wie möglich abgespult werden sollen. Auch dies überprüft das Trainerteam anhand der App-Daten. Die Leistungen werden dem Team zugerechnet. Essen gehen oder Materialdienst? „Das Team, das am Ende gewinnt, wird von uns Trainern zum Essen eingeladen. Die, die auf dem letzten Platz landen, müssen zwei Wochen lang Materialdienst machen“, erklärt Gehrke das Belohnungssystem. Die Verlierer müssen also Bälle und weitere Trainingsmaterialien schleppen. Als Zusatzaufgabe sollen alle Spieler ein kreatives Video einreichen – etwa von einem Fallrückzieher. „Das beste Video wollen wir im Anschluss prämieren“, erklärt der Trainer. Er betont aber, dass diese Maßnahmen nur vorübergehend gelten – die letzten Leistungen für die Challenge wurden gestern Abend gelistet. Die Sieger stehen bald fest. Gehrke hofft dagegen weiterhin, möglichst bald mit seiner Mannschaft zum Training wieder auf den Rasen gehen zu können. Dann dürften ihm jedenfalls bereits einige Spieler als Material-Träger zur Verfügung stehen.