Hötzumer Sportverein bedankt sich bei treuen Mitgliedern

Die letzte Gelegenheit, seinen Mitgliedern und Übungsleitern ein Frohes Fest zu wünschen, nutzte jetzt der SV Hötzum. Zudem wolle sich "der Vorsitzende Ernst Dieter Grieshaber, auch im Namen seiner ganzen Vorstandskollegen, bei allen Mitgliedern, den Übungsleiter*innen und den vielen Sponsoren bedanken", schreibt Pressewart Michael Schwarz in einer Pressemitteilung.

Kein Corona-Mitgliederschwund in Hötzum

Während viele Vereine in diesen Corona-Zeiten von Mitgliederschwund berichten, ist in in Hötzum die Welt offenbar noch in Ordnung. „Wir haben jetzt mehr als 250 Mitglieder, die uns auch in der schwierigen Zeit die Treue gehalten haben“, freut sich Grieshaber, der den Grund nicht zuletzt im großen Engagement seiner Funktionäre sieht: „Da machen die Abteilungsleiter mit ihrem Vorstand auch sehr gute Arbeit.“

Die größte Sparte mit mehr als130 Sportlern und Sportlerinnen sei die Gymnastikabteilung, berichtet Schwarz weiter. Dort werde in drei Gruppen Gymnastik, Yoga sowie Zumba für Frauen, Kinder und Jugendliche angeboten. "Alle Übungsleiter sind mit der nötigen Lizenz ausgestattet."

Das sind die Pläne des Hötzumer Sportvereins

Gleich mit vier Mannschaften sind die Fußballer und Fußballerinnen in der Saison unterwegs: "Zwei Frauenteams und die Herrenmannschaft als Spielgemeinschaft mit Sickte sowie eine eigenständige Altseniorenmannschaft (Ü40)." Und Schwarz blickt optimistisch nach vorn: "Wenn es nächstes Jahr auch wieder im Tennis normal läuft, gehen eine Damen- und eine Herrenmannschaft, neben den aktiven Tennisspielern, in der Meisterschaft an den Start."

Weitere Informationen gibt es im Internet: "Alles rund um den Sportverein kann jederzeit auf der Homepage unter www.hoetzumersv.de abgerufen werden“, zitiert die Pressemitteilung Grieshaber abschließend.