MTV Wolfenbüttel freut sich über 1604 erlaufene Euro

Die Idee stammte aus Salzgitter. Dort regte die Sportredaktion der Salzgitter-Zeitung eine Laufaktion an, mit der Sportler einerseits Spenden sammeln und andererseits mit diesen Geldern ihr Vereinsheim oder das Stammlokal unterstützen konnten, die allesamt durch den Corona-Lockdown schwer getroffen waren. Name der Initiative: LaufKundschaft.

Die Sportler mussten sich selbständig einen Sponsor suchen, der ihnen pro Nase und gelaufenem Kilometer einen Euro zusagte. Resultat: Einen Monat lang erliefen 69 begeisterte Amateursportler aus sieben Salzgitteraner Vereinen 4528,1 Kilometer. Mit dabei waren die sechs Aktive vom „Triathlon Salzgitter“, und einer von diesen wiederum Stephan Janecek, Mitarbeiter der Niedersächsischen Immobilienservice GmbH, einer Tochter der Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG. „Die Aktion „LaufKundschaft“ fand genau einen Monat statt. Wir dachten uns: Wir laufen mehr als alle anderen – das aber in der Hälfte der Zeit“, erklärte Janecek für das Team des Vereins Triathlon Salzgitter.

962,7 Kilometer vor den Zweitplatzierten aus Salder

Janecek bezeichnet sich selbst und seine Vereinskameraden Frank Flamm, Michael Machel, Jörg Zimmermann, Heiko Rathmann und Daniel Müller als „ein wenig (lauf-)verrückt“. Zusammen erliefen die Triathleten am Ende stattliche 1604 Kilometer – das sind 962,7 Kilometer Vorsprung vor dem zweitplatzierten Laufteam aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Salder.

„Wir hörten von dem Engagement unseres Kollegen und Mitarbeiters Stefan und fanden den Einsatz so stark, dass wir das Laufengagement für eine in dieser Zeit gebeutelten Branche auch honorieren und dieses Mal einem Sportverein was Gutes tun wollten“, so Dshay Herweg, Marketingleiter der "Wiederaufbau". „Wir sind langjähriger Freund und Förderer des MTV Wolfenbüttel. Wir wissen, dass der Verein mit teils erheblichen finanziellen Einbußen durch die nun schon wochenlange Zwangspause zu kämpfen hat.

Aus 1604 Kilometern wurden 1604 Euro

Die Absage von Wettkämpfen, Kursen, Veranstaltungen sowie dem Rückgang bei Vereinsbeiträgen führen laut MTV Wolfenbüttel zu einer ernstzunehmenden Existenzbedrohung des Vereinssports, den Fixkosten laufen ja dennoch weiter. Wir haben daher beschlossen, dass wir die erlaufenen Team-Kilometer von Stephans Team in eine Eurosumme umwandeln.“

Aus 1604 Kilometer wurden somit 1604 Euro, die jetzt dem MTV Wolfenbüttel zu Gute kommen. „Auch wenn derzeit kein Sport auf dem Platz oder in der Halle stattfinden kann, ist der MTV Wolfenbüttel engagiert und kreativ, um seinen Mitgliedern dennoch Angebote zur sportlichen Betätigung und weiteren Kontakt zu ihren Teams zu ermöglichen. Dieses Engagement rund um ihren Vorsitzenden Klaus Dünwald wollen wir mit der Spende unterstützen und uns gleichzeitig anerkennend gegenüber unserer Sportskanone Stefan und seinem Team zeigen“, wird Herweg in einer Pressemitteilung zitiert.

Regiopress