Lage für Reitsportvereine in Wolfenbüttel weiter schwierig

Auch bei der Reitsportgemeinschaft Asse sind die sechs Schulpferde jeden Tag in Bewegung. „Wir befinden uns in einer glücklichen Lage, dass wir unseren Sport weiter ausführen dürfen“, sagt Hans-Joachim Hoffrichter, Vorstandsmitglied der RSG.

Entsprechende Konzepte, etwa wie viele Personen gleichzeitig auf dem Gelände sein dürfen, liegen vor. „Wir sind ja nur ein kleiner Verein. Daher herrscht ohnehin selten Gedrängel“, teilt Hoffrichter, Vorstandsmitglied der RSG, mit. Bis zu drei Reiter des Vereins dürfen die Pferde in der vereinseigenen 500 Quadratmeter großen Halle bewegen. „Das ist ja eher ein überdachter Außenplatz und nicht wie eine geschlossene Turnhalle“, schildert Hoffrichter. Die Tiere bei Gesundheit zu halten, sei für den Verein zwar mit Organisation verbunden, aber kein Problem.

Fast keine Neueintritte, laufende Kosten bei den Pferden

„Ansonsten ist die Lage natürlich schwierig für alle Reitsportvereine in der Region“, so Hoffrichter. Es gebe so gut wie keine Neueintritte dieses Jahr. Die Ausfälle der Trainingsstunden bedeuten gravierende finanzielle Einschnitte für die Vereine. „Der Longenunterricht für Anfänger hat in diesem Jahr gar nicht stattgefunden“, so Hoffrichter. Gleichwohl verursache ein Pferd laufende Kosten – ganz egal, ob auf ihm Reituntericht stattfindet oder nicht. „Da kommen Kosten von rund 400 Euro pro Monat und Pferd für den Verein zusammen“, rechnet Hoffrichter vor. Er reche damit, dass sich frühestens im April oder Mai der Unterricht langsam wieder normalisiere.

