Der Niedersächsische Staatssekretär für Inneres und Sport, Stephan Manke (4. v. re.), überreichte dem damaligen Wolfenbütteler Bürgermeister Thomas Pink (5. v. li.) und dem MTV-Vorsitzenden Michael Birke (4. v. li.) den symbolischen Förderscheck für den Kunstrasenplatz in Salzdahlum.

Wolfenbüttel. Die Sport-Infrastruktur in Wolfenbüttel wird aufgewertet. In Salzdahlum starten die Arbeiten in Kürze, 2023 entsteht beim ESV ein Kunstrasenplatz.