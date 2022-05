Serie des MTV Salzdahlum reißt bei den FT Braunschweig II

Vier Siege in Folge hatte der MTV Salzdahlum in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga 2 zuletzt eingefahren. Bei der Reserve der Freien Turner Braunschweig riss die Serie jetzt. Der vorentscheidende Schritt gelang der Elf von Trainer Jens Huekse nicht, die Turner gewannen 3:2 (2:1).

„Wir haben das erste und das letzte Tor geschossen, doch leider haben wir dazwischen drei kassiert“, konstatierte MTV-Trainer Hueske nüchtern. Dabei fing der Auftritt der Gäste im Braunschweiger Prinzenpark recht vielversprechend an. Niklas Wittchen fing einen schlampigen Pass clever ab, setzte sich im Alleingang auf das Braunschweiger Tor durch und ließ auch dem Turner-Keeper Bernd Siegersma keine Chance.

MTV Salzdahlum hadert mit der „harten Linie“ des Schiedsrichters

Allerdings währte die Freude über die Führung nicht sehr lange. Die Braunschweiger rappelten sich auf und waren plötzlich in der Partie. Die Gastgeber nutzten eine Ungenauigkeit im Salzdahlumer Spiel zum Ausgleich. „In der Phase haben wir nicht so weiter gespielt, wie am Anfang“, sagte Hueske. Der MTV-Trainer warf dem Unparteiischen „eine harte Linie“ vor. Vieles sei grenzwertig gewesen, was der Schiedsrichter ungestraft habe laufen lassen.

Erst nach dem Führungstreffer der Gastgeber haben die Salzdahlumer zurück in die Partie gefunden. Es entwickelte sich in der Folge ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams, der allerdings auf keiner Seite zu einem weiteren Treffer führte.

Das 2:3 von Spielertrainer Jens Hueske kommt zu spät

Nach der Pause fiel eine kleine Vorentscheidung, als der MTV nach einem Ballverlust mit 1:3 hinten lag. „Die Gastgeber waren wahrscheinlich gedanklich durch. Da habe ich mich selbst eingewechselt und noch zum Anschluss getroffen“, sagte Hueske über seine Joker-Rolle. Die anschließenden Bemühungen der Salzdahlumer blieben unbelohnt.

MTV: Hahne - Jäkel, Hamko, Syfus (84. Hueske), Nasfi (72. Grill), Oehlmann, Wittchen, Kaygusuz, Hennecke, Schumacher, Cavemann.

Tore: 0:1 Wittchen (5.), 1:1 Behrens (14.), 2:1 Toprak (27.), 3:1 Bauer (81.), 3:2 Hueske (86.).

