TSV Destedt holt einen wichtigen Punkt

Ein wichtiger Punkt für den TSV Destedt (in Rot): Der Tabellenletzte spielte 3:3 gegen den SV Kissenbrück (in Gelb).

In der Fußball-Nordharzliga 3 hat der FC Arminia Adersheim womöglich den nötigen Zähler zum Aufstieg und zur Meisterschaft geholt – mit dem 3:3 bei der SG Achim/Börßum/Hornburg, die unter der Woche die SG Remlingen/Denkte mit 3:1 schlug. Mit diesem einen Punkt Vorsprung vor den Remlingern geht die Golombek-Elf jetzt in die zwei verbliebenen Spieltage der Saison. Der TSV Destedt sicherte sich derweil im Kampf um den Klassenerhalt einen Punkt gegen den SV Kissenbrück.

TSV Destedt – SV Kissenbrück 3:3 (3:2). Tore: 1:0 Klante (10.), 1:1 Bomba (25.), 1:2 Brennecke(30.), 2:2 Schulz (41.), 3:2 Klante (45.), 3:3 Brennecke (89.).

Mit Unterstützung aus der zweiten Mannschaft haben die Destedter einen wichtigen Punkt für den Klassenerhalt geholt. Die ersten 30 Minuten waren sehr ausgeglichen, allerdings schossen sich die Gastgeber durch einen schönen Spielzug über die rechte Seite in Führung. Anschließend taten die Gäste mehr und drehten verdient die Partie. Ein Fernschuss rutschte dem sonst gut aufgelegten SVK-Keeper Boris Grüning zum 2:2 durch. Mit Treffer Nummer zwei drehte Kevin Klante wieder das Spiel zugunsten der Destedter. Nach dem Wechsel hatten die Gäste gute Chancen, kamen aber erst kurz vor dem Abpfiff zum erneuten Ausgleich. „Ein Lob geht an Tim Anders, der zwei Treffer vorbereitet hat, und an den Unparteiischen“, sagte TSV-Trainer Julian Schulz.

SG Achim/Börßum/Hornburg – FC Arminia Adersheim 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Blume (8.), 1:1 Degering (59.), 2:1 Sondergeld (62.), 2:2 Golombek (63.), 3:2 Heuer (66.), 3:3 Koch (87.).

Nach dem Sieg gegen Remlingen/Denkte legten die Börßumer erneut einen starken Auftritt hin – diesmal gegen den Spitzenreiter. „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben uns den Punkt wirklich verdient“, sagte SG-Trainer Manfred Wistuba, der mit seinem Team nach einem torreichen Spiel und dreimaliger Führung kurz vor dem Sieg stand. Erst drei Minuten vor dem Ende traf Tristan Koch zum Ausgleich. „Es war ein würdiges Spitzenspiel und wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen“, freute sich Wistuba.

SV Wendessen – FC Viktoria Thiede 5:0 (1:0). Tore: 1:0 Kerler (41.), 2:0 Pötschke (55.), 3:0, 4:0 Ilica (60., 66.), 5:0 Al Zein (71.).

Die Gastgeber brauchten eine Weile, um ins Spiel zu kommen und sich auf den Gegner einzustellen. „Das war nach rund 15 Minuten soweit. Ab da hatten wir alles im Griff“, lobte SV-Trainer Egbert Prietz seine Akteure. Die klare Überlegenheit drücke sich erst nach dem Wechsel durch die Tore so richtig aus. Insgesamt hätten die Wendessener 70 Prozent Ballbesitz gehabt und hätten bei besserer Ausbeute noch deutlicher gewinnen können, sagte Prietz.

