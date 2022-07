Auf Adersheims 0:6 folgt 5:0 – Wolfenbütteler Teams testen

Wolfenbüttel. Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga testete zweimal binnen drei Stunden. Auch die anderen Wolfenbütteler Teams waren im Einsatz.

Fünf Tore erzielte Salzdahlum gegen Fallersleben. Phil Cavelmann (in Gelb) scheitert hier jedoch.

Alle Wolfenbütteler Fußball-Bezirksligisten überprüften am Wochenende ihre Form – mit unterschiedlichen Erfolgen.

SV Fümmelse – Eintracht Braunschweig II 0:5 (0:2). Tore: 0:1 Gehde (14.), 0:2 Ammar (30.), 0:3 (48.), 0:4 (74.), 0:5 Hindermann (87.).

SVF-Trainer Jörg Müller legte ein Aufstellungspuzzle. Urlauber und Verletzte zwangen ihn, personelle Anleihen aus der 2. und 3. Mannschaft zu nehmen. „Die Jungs haben die Vorgaben dennoch gut umgesetzt“, betonte Müller, der das Ergebnis als „zu deutlich“ einordnete. „Vor dem ersten Eintracht-Treffer haben wir zwei 100-prozentige Chancen, aber die 7,32 Meter Torbreite haben nicht ausgereicht.“

FSV GW Ilsenburg II – Adersheim 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Zeidler (40.), 2:0 Gödeke (43.), 3:0, 6:0 Enigk (56., 83.), 4:0, 5:0 Habel (58., 70.).

Germania Wernigerode – FC Arminia Adersheim 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Marktl (9.), 0:2 Dremmler (34.), 0:3 Degering (39.), 0:4 Dremmler (76.), 0:5 Marktl (87.).

Während des Trainingslagers in Darlingerode testete Arminia zweimal binnen drei Stunden. „Wir haben verschiedene Teams aufgeboten. Ein Spiel war okay, das andere nicht“, so Coach Garrit Golombek.

FC Rautheim – MTV Wolfenbüttel II1:2 (1:1). Tore: 1:0 (20.), 1:1 B. Straube (37.), 1:2 Grötschel (75.).

„Das war ein gutes Fußballspiel“, berichtete MTV-Trainer Anthony Pfitzner. „Unser Spielaufbau mit Ball sah schon ziemlich gut aus.“

Salzdahlum – Fallersleben 5:2 (3:1). Tore: 0:1 Pollak (19.), 1:1 Syfus (23.), 2:1 Richter (26.), 3:1 Oehlmann (31.), 4:1 Syfus (57.), 5:1 Richter (85.), 5:2 Messina (89.).

„Wir hatten Tempo im Spiel. Das wollte ich von meinen Jungs sehen“, sagte MTV-Trainer Jens Hueske.

TSV Sickte – TV Mascherode 6:2 (3:1). Tore: 0:1 Tiehe (2.), 1:1, 2:1 Ibrahim (12., 16.), 3:1 Hans (21.), 4:1 Rohland (47.), 5:1 Hans (52.), 6:1 Boller (58.), 6:2 Igelmann (73.).

„Die Beine waren nach dem Training unter der Woche schwer, aber meine Spieler haben durchgezogen“, so TSV-Coach Patrik Ahlborn.

SV Kissenbrück – SG Roklum/Winn. 1:6 (1:4). Tore: 0:1, 1:2, 1:6 Grabowski (2., 28., 83.), 1:1 Brennecke (8.), 1:3 Hintz (30.), 1:4 Germer (39.), 1:5 Schulze (53.).

