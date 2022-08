MTV Wolfenbüttel siegt im Geduldspiel

Mittelfeldstratege Nils Göwecke (rechts) zog mit dem MTV Wolfenbüttel am Mittwochabend mit dem Sieg in Lamme in die dritte Bezirkspokalrunde ein, wo der SV Lengede wartet.

Am Ende souverän setzte sich Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel am Mittwochabend im Zweitrundenspiel des Bezirkspokals bei Bezirksligist Germania Lamme mit 3:0 (1:0) durch. Es bedurfte indes einer gehörigen Portion Geduld, ehe der MTV die lauffreudigen Platzherren müde kombiniert hatte.

MTV Wolfenbüttel zu Beginn nicht zwingend genug

In der ersten halben Stunde sah das so aus: Der MTV hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, legte permanent den Vorwärtsgang ein, suchte die Lücken im Lammer Abwehrverbund, fand sie aber zunächst nicht. Im Ansatz sah das MTV-Spiel gefällig aus, im und um den Strafraum waren die Aktionen der Wolfenbütteler aber zu wenig zwingend. Lammes Hintermannschaft hielt dem Druck der Gäste auch deshalb stand, weil sich die Wolfenbütteler eine Vielzahl Ballverluste und Fehlpässe leisteten. „Das war aber auch dem Umstand geschuldet, dass wir einigen Jungs Spielpraxis geben wollten, die zuletzt ein wenig hinten dran waren“, sagte MTV-Trainer Deniz Dogan. „Gefallen haben mir die Fehlpässe allerdings nicht. Aber es war auch ein erwartet schweres Spiel gegen eine Mannschaft, die sich vornehmlich nur hinten reingestellt hat.“

In der 32. Minute war die Lücke gefunden. Linus Queißers Finte nahm Lammes Torhüter Tom Gestwa aus dem Spiel. Queißers Querpass landete bei Jonas Klöppelt, der den Ball mit Unterstützung des rechten Innenpfostens zum 1:0 ins verwaiste Lammer Gehäuse schob.

Zur zweiten Halbzeit schickte Dogan eine fast komplett neue Vierer-Abwehrkette auf den Rasen. Der Überlegenheit der Wolfenbütteler taten die Wechsel keinen Abbruch. Im Gegenteil. Schnell gab es die nächsten Torchancen. Queißer legte den Ball auf Janosch Bauer, der verzog jedoch aus zehn Metern von halbrechter Position (47.). Nur eine Minute später stand Carlos Christel frei vor Lammes Keeper Gestwa, doch der Lupfer des MTV-Angreifers landete knapp hinter dem Gehäuse.

MTV Wolfenbüttel findet zwei Lücken

Lamme rückte auch in Halbzeit 2 nicht von seiner Defensivtaktik ab. Am Strafraum der Gastgeber wurden die Räume verdichtet, nur selten kamen Steckbälle durch. So zum Beispiel in der 60. Minute, in der Queißer zum zweiten Mal als Tor-Vorbereiter auftrat. Nutznießer des Zuspiels war Janosch Bauer, der den Gastgebern mit dem Tor zum 2:0 den Stecker zog. Erneut Bauer machte in der 71. Minute mit dem 3:0 den Deckel drauf.

„Das war kein glanzvoller Sieg“, sagte Dogan. „Wir mussten viel Geduld aufbringen.“ Dogan nutzte die Partie nicht nur dazu, Ersatzleuten Einsatzzeiten zu geben. Zum Beispiel hütete Philipp Steinke das Tor. Er testete auch Spieler auf ungewohnten Positionen. Der sonst offensiv ausgerichtete Joscha Plünnecke lief als rechter Verteidiger auf. Eine Position, die Plünnecke im Spielverlauf mangels Beschäftigung immer wieder aufgab und sich auf dem offensiven rechten Flügel ins Spiel einschaltete. Womöglich eine Variante für die Zukunft.

MTV: Steinke – Plünnecke (46. Jovanovic), L. Vollbrecht, Halimi (46. Diana), Stöver (46. R. Vollbrecht) – Göwecke, Klöppelt, Grosonja (57. Suckel) – Queißer, Christel (72. Selter), Bauer.

Tore: 0:1 Klöppelt (32.), 0:2, 0:3 Bauer (60., 71.).

