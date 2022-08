MTV Wolfenbüttel macht das halbe Dutzend voll

Gelungener Heimauftakt für die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel: Nach guter Vorstellung setzte sich die Elf von Trainer Deniz Dogan im Meesche­stadion mit 6:2 (4:0) gegen die TSG Bad Harzburg durch und feierte damit – nach dem 3:3 bei Eintracht Northeim eine Woche zuvor – ihren ersten Saisonsieg.

Wolfenbüttel startet starke Vorstöße über die Außen

Von der ersten Minute an hatte der MTV das Heft des Handelns in der Hand. Insbesondere über die Außen starteten die Gastgeber immer wieder gefährliche Vorstößen – wie in der 12. Minute: Die Wolfenbütteler kombinierten sich über die linke Seite gut durch, flankten den Ball in die Mitte, wo der aufgerückte Steffen Suckel aus etwa acht Metern zur 1:0-Führung traf.

Auch in der Folgezeit spielte sich die Partie fast ausschließlich in der Hälfte der TSG ab. Dass weitere Treffer der Hausherren folgten, war nur logisch. Ein über die rechte Seite initiierter Vorstoß führte in Minute 21 zu einem Strafstoß, den MTV-Kapitän Nils Göwecke sicher verwandelte. Und nur vier Minuten später jubelten die Lessingstädter erneut: Richard Vollbrecht brach auf der rechten Außenbahn durch und bediente Jonas Klöppelt – das 3:0 nach nur 25 Minuten.

Der MTV lässt auch nach der frühen 3:0-Führung nicht nach

Satt wirkte der Oberliga-Absteiger aber längst noch nicht. Nach seiner Vorarbeit zum dritten Treffer wollte sich Richard Vollbrecht nun selbst in die Torschützenliste eintragen. Erst tanzte er einen Bad Harzburger Verteidiger aus, dann umkurvte er auch noch Gäste-Keeper Niklas Hanns und schob zum 4:0 (42.) ein. „Ein wirklich schönes Tor“, fand auch Trainer Deniz Dogan.

Trotz der klaren Führung ließ der MTV im zweiten Durchgang vorerst den Fuß auf dem Gaspedal. Nach einer Ecke köpfte Janosch Bauer den Ball zum 5:0 in die Maschen (49.). Anschließend erarbeiteten sich die Wolfenbütteler weitere gute Abschlüsse, verpassten es aber, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Die Gäste, Landesliga-Neunter der Vorsaison, kamen zwar hier und da zu Kontermöglichkeiten, spielten diese allerdings nicht gut aus.

In den letzten zehn Minuten ging es dann aber noch mal Schlag auf Schlag. Erst machte Nils Göwecke mit seinem zweiten Treffer das Tages das halbe Dutzend für den MTV voll (81.), danach betrieb Bad Harzburg – gegen nun nicht mehr so konsequente Gastgeber – noch doppelte Ergebniskosmetik.

Deniz Dogan: „Auf uns wartet noch Arbeit“

Wolfenbüttels Coach war mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden, für Freudensprünge hatte sie allerdings nicht gesorgt. „Natürlich ist unser Sieg absolut verdient, auch in der Höhe. Es war ein Spiel auf ein Tor“, sagte Deniz Dogan. „Aber wir hatten zahlreiche weitere Chancen, die wir nicht genutzt haben. Das hat mich schon geärgert. Auch die beiden Gegentore hätten nicht sein müssen, wir waren am Ende einfach zu nachlässig. Für uns gibt es noch einiges zu tun, auf uns wartet noch Arbeit.“

MTV: Güven – R. Vollbrecht (79. Jovanovic), Halimi, Diana (60. L. Vollbrecht), Stöver – Göwecke, Suckel – Bauer (60. Plünnecke), Klöppelt, Kühle (60. Selter) – Queißer.

Tore: 1:0 Suckel (12.), 2:0 Göwecke (21./FE), 3:0 Klöppelt (25.), 4:0 R. Vollbrecht (42.), 5:0 Bauer (49.), 6:0 Göwecke (81.), 6:1 Düber (86./FE.), 6:2 Kastern (89.).

