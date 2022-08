Fümmelse sinnt gegen Union auf Revanche

Im Bezirkspokal unterlagen die Fümmelser (re: Nauras Khalid) dem SV Union (in Weiß) mit 0:5 – diesmal soll es besser laufen.

Vier Duelle zwischen Wolfenbütteler und Salzgitteraner Mannschaften stehen in der Fußball-Bezirksliga 3 am Sonntag auf dem Programm. Adersheim und Roklum haben dabei wohl die schwersten Aufgaben vor der Brust.

FC Arminia Adersheim – KSV Vahdet Salzgitter (So., 14 Uhr). Die Adersheimer haben zuletzt ihre ersten Punkte eingefahren und mit dem 7:2-Erfolg beim MTV Lichtenberg ordentlich Selbstvertrauen getankt. Die Gäste haben nach ihrer 2:9-Auftaktniederlage gegen Fortuna Lebenstedt in die Spur gefunden und seitdem alle drei Spiele gewonnen. „Es tut denen sicherlich gut, dass sie jetzt ihren Wunschtrainer haben“, sagt Garrit Golombek, Spielertrainer der Arminen. Bei Vahdet hatte Yüksel Altinkaya das Ruder interimsweise übernommen, nachdem der Landesliga-Absteiger aus Salzgitter zunächst ohne Coach in die Saison gestartet war.

„Wir wollen mit Mut und Leidenschaft agieren. Unsere Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert. So soll es weitergehen“, sagt Golombek, dem wahrscheinlich Tristan Koch wieder zur Verfügung steht. „Er könnte eine Option für die Startelf sein.“ Allerdings fehlt Thorben Rühe weiter rotgesperrt.

VfL Salder – MTV Wolfenbüttel II (So., 15 Uhr). Bei der Reserve der Meesche-Kicker ist zuletzt offensiv der Knoten geplatzt (6:1 gegen TSV Üfingen), Salder kassierte dagegen eine 1:8-Klatsche beim Goslarer SC.

SV Fümmelse – SV Union Salzgitter (So., 15 Uhr). Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt erst vier Wochen zurück. Mit 0:5 ist der SV Fümmelse gegen die Salzgitteraner in der ersten Bezirkspokalrunde ausgeschieden. „Damals hatten wir aber einen extrem ausgedünnten Kader mit nur einem Auswechselspieler – und das war ich. Jetzt sieht es personell schon viel besser aus“, sagt Mehmet Elbir, Co-Trainer der Fümmelser, der die vergangenen zwei Wochen seinen Chefcoach Jörg Müller, der sich im Urlaub befand, vertreten hat. „Union ist nicht zu unterschätzen. Wenn wir aber unser Potenzial ausschöpfen, sollte diesmal deutlich mehr drin sein“, ist Elbir überzeugt.

SV Innerstetal – SG Roklum-Winnigstedt (So., 15 Uhr). Die SG muss beim aktuellen Tabellenführer antreten. „Innerstetal hat immer eine gefährliche Mannschaft. Wir waren auch sehr überrascht, als sie damals abgestiegen sind“, sagt Roklums Trainer Pascal Krafft. Seit 2020 ist der SVI allerdings wieder in der Bezirksliga angesiedelt. Im vergangenen Jahr sind die beiden Teams sich aus dem Weg gegangen, da die SG in der Meisterrunde vertreten war, während Innerstetal gegen den Abstieg spielte. „Wir haben lange nicht mehr gegeneinander gespielt, daher sind die Karten für beide offen“, sagt Krafft. Den Stil des Gegners beschreibt der SG-Trainer als „Marke Dorf-Fußball“ und meint das natürlich als positive Anerkennung. Genau wie die Roklumer setzt das Team aus Groß Elbe auf seine Zweikampfstärke. „Mit einer vernünftigen Leistung können wir da etwas mitnehmen“, ist Krafft überzeugt.

