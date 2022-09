Salzdahlum. Der TSV ist am Sonntag beim Aufsteiger TSV Sonnenberg zu Gast. Der MTV Salzdahlum will seinen guten Start gegen den FC Wenden weiter ausbauen.

Vier Tore in vier Spielen: Björn Struck (links) war bislang maßgeblich daran beteiligt, dass die Salzdahlumer 8 von 12 möglichen Punkten eingesammelt haben.

Fußball-Bezirksliga Nach der Mutmacher-Niederlage will Sickte die Trendwende

In der Fußball-Bezirksliga 2 will der MTV Salzdahlum auf eigenem Platz gegen den FC Wenden einen Positivtrend bestätigen. Nach vier Spieltagen ist die Mannschaft noch unbesiegt. Für den TSV geht dagegen darum, eine Trendwende einzuleiten, in Sonnenberg ist vor allem eine größere defensive Stabilität gefragt.

MTV Salzdahlum – FC Wenden (So., 15 Uhr). Vier Spiele, zwei Siege, zwei Remis – der Saisonstart seiner Mannschaft sei „zufriedenstellend“, sagt Salzdahlums Trainer Jens Hueske. Gänzlich zufrieden sei er indes nicht, betont der 38-Jährige. „Es war noch kein Spiel dabei, das perfekt war.“ Der Trend sei aber positiv, so Hueske weiter. Vor allem personell sei die Lage derzeit so, wie sie sich ein Trainer vorstellt. Hueske kann sich auf einen 19 Mann großen Stamm stützen – ein „Luxusproblem“ für den Trainer. „In der einen Woche bleibt mal der eine draußen, weil die Qualitäten eines anderen Spielers gefragt sind, in der nächsten Woche kann es ganz anders aussehen“, beschreibt Hueske.

Perspektivisch verbessern sich die Auswahlmöglichkeiten des Trainers sogar, denn nach und nach dürften auch die langzeitverletzten Tobias Prill, Julian Lips, Felix Rohrig, Niklas Wittchen oder Jone Schönke zurück in den Kader drängen. Gegen Wenden müssen es indes die 19 Mann richten. Und die treffen auf einen Gegner, der gerne im 4-4-2-System aufläuft, also mit zwei Stürmern, die, so Hueske, „vorne ordentlich Tabula rasa machen“.

TSV Sonnenberg – TSV Sickte (So., 15 Uhr). Eine 1:4-Niederlage als Mutmacher? Klingt paradox! Doch im Falle der Sickter Niederlage vor Wochenfrist gegen Liga-Primus Türk Gücü Helmstedt ist das laut Trainer Patrik Ahlborn genau so der Fall. „Wir haben gegen Türk Gücü gezeigt, dass wir, wenn wir als Einheit auftreten, gegen jeden Gegner bestehen können.“ Zur Pause habe seine Mannschaft nicht unverdient 1:0 geführt, doch dann erzielte Liga-Topstürmer Ilyas Bircan binnen 20 Minuten einen Hattrick, auf den die Sickter keine passende Antwort mehr fanden.

Bei Aufsteiger Sonnenberg sollen drei Punkte her. Ahlborn: „Auf uns warten in den nächsten vier Wochen Gegner, gegen die ich Siege von uns erwarte.“ Er habe sogar eine konkrete Punktezahl im Kopf, die er von seiner Mannschaft erwarte, verrät der Sickter Trainer, ohne indes ins Detail zu gehen. Er habe sie auch seinen Spielern nicht mitgeteilt, „aber die Jungs kennen mich und wissen genau, was ich mir vorstelle.“

