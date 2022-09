4:5 – Sickte führt dreimal und verliert eine wilde Partie

Finn Rohland (am Ball) belohnt sich in dieser Szene mit dem Treffer zur 3:2-Führung, die aber nicht lange Bestand hatte.

Enttäuschte Gesichter gab es nach dem Abpfiff der Bezirksliga-Partie zwischen dem TSV Sickte und den Freien Turnern Braunschweig. Die Sickter Fußballer haben vor heimischem Publikum dreimal geführt, am Ende aber 4:5 (2:1) verloren.

Die Hausherren agierten bei Ballbesitz zunächst geduldig im Spielaufbau. Und mit ihrer ersten echten Chance gingen die Sickter gleich in Führung. Yannik Beddies flankte von links in den Strafraum, wo Timm Schwieger den Ball annahm und flach ins Tor schob.

Aktivposten Osama Hage-Obeid belohnt sich nicht

Der TSV spielte weiter nach vorne. Osama Hage-Obeid ackerte auf der linken Außenbahn und wurde oft mit langen Bällen geschickt, tauchte mehrmals gefährlich vor dem Gästekeeper auf, belohnte sich aber nicht mit einem Treffer. Ein Angriff von Hage-Obeid resultierte aber in einem Eckstoß, der dem TSV die 2:0-Führung einbrachte. Niklas Boller flankte auf Lukas Hans, der den Ball über den Scheitel und ins lange Eck gleiten ließ. Die Turner erzielten kurz danach den Anschlusstreffer nach einem Freistoß von rechts und trafen noch vor der Pause ein weiteres Mal, wobei der Schiedsrichter allerdings auf Abseits entschieden hatte.

In der zweiten Halbzeit spielten beide Mannschaften mit offenen Visieren. Es gab Chancen auf beiden Seiten in Hülle und Fülle. Finn Rohland hatte zunächst zahlreiche gute Möglichkeiten, die Führung der Sickter auszubauen, scheiterte aber am Turner-Torwart. Dafür nutzten die Gäste eine Unstimmigkeit in der TSV-Abwehr zum Ausgleich.

Nach einem Steilpass von Hans war dann Rohland erneut frei vor dem Tor der Braunschweiger, sein erster Versuch wurde noch abgewehrt, aber den Nachschuss drückte er zum 3:2 über die Linie.

TSV Sickte kann 4:3-Führung nicht ins Ziel retten

Der TSV-Keeper Marvin Unger zeichnete sich in den folgenden Minuten mehrmals mit tollen Paraden aus. Nach einer Ecke war er allerdings chancenlos beim 3:3 durch Patrick Meurer. Wieder auf der anderen Seite vollendete Hans einen Konter und brachte den TSV ein letztes Mal in Führung. Die Gastgeber schafften es nicht, das 4:3 ins Ziel retten. Die Turner glichen mit einem hohen Ball aus und trafen in der Nachspielzeit nach einer Ecke noch zum Sieg.

„Das waren heute wieder zu viele Gegentore – darunter auch einige, die man nur bekommt, wenn man da unten drin steht. Wir können es nur als Team schaffen, uns da raus zu arbeiten“, sagte ein enttäuschter TSV-Coach Patrik Ahlborn.

Tore: 1:0 Schwieger (6.), 2:0 Hans (22.), 2:1 Müller (26.), 2:2 Meurer (55.), 3:2 Rohland (67.), 3:3 Meurer (76.), 4:3 Hans (84.), 4:4 Obiodiaka (87.), 4:5 Thiessen (90. +1).

