3:1 nach 0:1 – Arminia Adersheim zeigt Leidenschaft

Die Roklumer (am Ball: Lukas Plünnecke) vergaben einige Chancen in Eins-gegen-eins-Situationen mit dem SC-Torwart.

Nach wochenlanger Durststrecke verbuchte Arminia Adersheim in der Fußball-Bezirksliga 3 mal wieder Zählbares. Die SG Roklum-Winnigstedt läuft dem Erfolg dagegen weiter hinterher.

SG Roklum-Winnigstedt lässt verliert die Eins-gegen-Eins-Duelle

SC Gitter – SG Roklum-Winnigstedt 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Günther (25.), 2:0 Rost (60.), 2:1 Germer (65.).

Grundsätzlich sei er mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden gewesen, berichtete SG-Spielertrainer Pascal Krafft. Doch aus dem ein oder anderen guten Spielzug schlug die Roklumer Offensive schlicht zu wenig Kapital. „Wir hatten einige Eins-gegen-Eins-Situationen mit dem Torhüter, die wir verloren haben. Außerdem hatten wir drei Abschlüsse von der Sechzehnerkante – doch die waren richtig gruselig“, berichtete Krafft. Unter dem Strich stand nur Christian Germers 1:2-Anschlusstor zu Buche – zu wenig, um zu punkten.

Arminia Adersheim wacht gerade noch rechtzeitig auf

SV Rammelsberg – FC Arminia Adersheim 1:3 (1:0). Tore: 1:0 (7.), 1:1, 1:2 Kaptantogrul (76., 78.), 1:3 Barbier (90.+6).

Der FCA ist zurück in der Erfolgsspur. Das Team um Co-Trainer Nico Dube wachte spät, aber nicht zu spät auf. Tahir Kaptantogrul avancierte in der Schlussphase zum Matchwinner, als er zunächst per Doppelschlag zur Adersheimer 2:1-Führung traf (76., 78.), ehe er Holger Barbier in der Nachspielzeit noch den Treffer zum 3:1 auflegte.

Dabei begann die Partie für die Adersheimer mit zwei kalten Duschen. In der 3. Minute verschoss René Marktl einen Elfmeter, ehe Rammelsberg in Minute 7 mit 1:0 in Führung ging. „Wir sind nach dem vergebenen Elfmeter lange Zeit nicht richtig ins Spiel gekommen“, sagte Dube. Nur gut, dass die Adersheimer Innenverteidiger Fabian Krüger und Torben Rühe einen Sahnetag erwischt hatten. Dube: „Beide haben hinten alles rausgehauen, was auf sie zukam.“ Erst in der Schlussphase und mit dem Druck im Rücken, die Partie nicht verlieren zu dürfen, zeigten die Adersheimer jene Leidenschaft, die sie zuvor 75 Minuten lang vermissen ließen.

