Doppelpack: Heidrich schießt Wendessen zum Auswärtssieg

Ein Remis zum Auftakt, danach zwei Siege – der Saisonstart des Oberliga-Aufsteigers SV Wendessen kann sich zweifellos sehen lassen. Für ihren 2:1 (0:1)-Erfolg beim SV Hastenbeck mussten die Fußballerinnen aus Wolfenbüttel allerdings schuften wie schon lange nicht mehr.

Schon vor der Partie in dem Stadtteil Hamelns hatte SVW-Trainer Marcel Döring angekündigt, seine Elf mit einer stark defensiven Ausrichtung aufs Feld zu schicken und sich offensiv aufs Kontern zu beschränken. „Das ist für uns ungewöhnlich. So defensiv haben wir noch nie gestanden. Da mussten wir uns erst mal reinfinden“, sagte Döring.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das habe grundsätzlich sehr gut geklappt. Die Wendesserinnen lieferten eine überwiegend konzentrierte Abwehrleistung ab. In der 8. Minute führten ein verlorener Zweikampf und ein Stellungsfehler jedoch zum 1:0 für die Gastgeberinnen. Hastenbeck hatte auch anschließend noch einige Möglichkeiten, die die Wendesser Torfrau Friederike Lau allerdings allesamt entschärfte.

Die Schnelligkeit Heidrichs gibt den Ausschlag

„Wir sind aber immer besser ins Spiel gekommen. Uns war klar, dass wir noch unsere Chancen bekommen werden. Mit dieser Überzeugung sind wir in die zweite Halbzeit gegangen“, erklärte der SVW-Trainer. Und so kam es auch: Finja Heidrich lauerte stets auf Konter, was sich auszahlen sollte. Mit ihrer Schnelligkeit erlief die SVW-Stürmerin zwei Steilpässe, einmal lupfte sie den Ball über die gegnerische Torhüterin zum Ausgleich, beim zweiten Mal kam sie eher an den Ball und traf zur Führung.

„Wir hatten drei Chancen in der zweiten Halbzeit, wovon wir zwei verwandeln“, freute sich Döring über die brutale Effizienz seiner Stürmerin. Allerdings hätte es seiner Meinung nach noch einen Elfmeter für die Gäste geben müssen. „Dann hätten wir den Sack wahrscheinlich schon früher zugemacht. So mussten wir bis zur letzten Minute kämpfen und alles wegverteidigen“, sagte Döring.

Zur Belohnung steht der Aufsteiger jetzt auf Tabellenplatz 2 und hat ein spielfreies Wochenende vor sich. Dann ist Schützenfest in Wendessen – dort will die Mannschaft den guten Start in die Saison gemeinsam feiern.

SVW: Lau – Kraus, Borchert, F. Heidrich (90. Fuchs), Bölsing, Ahrens (58. Pollak), Berger, Klein (63. van den Heuvel), L. Heidrich (85. Römer), Redzepi, Blank.

Tore: 1:0 Ruhnow (8.), 1:1, 1:2 F. Heidrich (55., 59.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de