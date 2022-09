Denny Sondergeld schießt Achim/Börßum/Hornburg spät zum 5:2

Die SG Achim/Börßum/Hornburg (in Rot) ist im Derby gegen die SG Bohrstadt ihrer Favoritenrolle gerecht geworden.

Die SG Remlingen/Denkte setzte sich in der Staffel 2 der Fußball-Nordharzliga gegen den SV GA Gebhardshagen mit 5:2 durch. Ebenfalls einen Sieg feierte der MTV Schandelah-Gardessen mit dem 3:1 gegen den TSV Salzgitter.

Staffel 1

TSV Gielde – VfL Liebenburg 4:4 (1:1).Tore: 0:1 (23.), 1:1 Eggers (44.), 1:2 (46.), 2:2, 3:2 Gülük (48., 58.) 3:3 (63.), 3:4 (65.), 4:4 Schneider (88.).

Mann des Tages war TSV-Keeper Mario Lossau, der in der Nachspielzeit einen Elfmeter parierte und den Punkt festhielt. „Ansonsten war es ein Spiel mit viel Schwächen in beiden Abwehrreihen, wobei Liebenburg in der ersten Hälfte mehr Anteile hatte“, sagte TSV-Trainer Reinhard Lossau, der von einem glücklichen Punkt sprach.

Staffel 2

SG Remlingen/Denkte – SV GA Gebhardshagen 5:2 (2:0). Tore: 1:0, 5:1 Klusmann (20., 74.), 2:0 Hauck (40.), 2:1 (55.), 3:1 Reinboth (62.), 4:1 Zach (65.), 5:2 (85.).

Gebhardshagen sei die bisher stärkste Mannschaft, die sich der Elf von Trainer Sascha Kallmeyer vorgestellt habe. „Dennoch hatten wir keine Probleme. Wir haben es gut gespielt, daher war der Sieg zu keiner Zeit gefährdet“, stellte Kallmeyer fest.

MTV Schandelah-Gardessen siegt und bleibt Tabellenführer

MTV Schandelah-Gardessen – TSV Salzgitter 3:1 (3:0). Tore: 1:0 Stucki (5.), 2:0 Bogotsch (22.), 3:0 Jeschke (29.), 3:1 Seven (88.).

„Wir hätten eigentlich zehn Tore schießen müssen, sind aber dreimal am starken Keeper und ansonsten an uns selbst gescheitert“, sagte MTV-Trainer Marco Heidemann. „Wir haben nicht eine Torchance für Salzgitter zugelassen, der Treffer der Gäste entsprang einer Abseitsstellung.“

SV Kissenbrück – FSV Fuhsetal 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Töpler (23.).

Nach dem 10:2-Sieg am vergangenen Freitag beim VfL Salder II legten die FSV-Kicker nun in Kissenbrück nach. „Wir hätten das Spiel nicht verlieren müssen, wenn wir unsere Chancen besser verwertet hätten. Drei Alleingänge blieben ohne Tor“, ärgerte sich der Kissenbrücker Spieler Stephan Bethke.

SG Achim/Börßum/Hornburg – SG Bohrstadt 5:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:2 Bätz (31., 75.), 1:1 Bolm (52.), 1:2 Kühling (55.), 3:2, 4:2, 5:2 Sondergeld (78., 85., 90.).

„Der Denny hatte keine Lust auf ein Remis“, scherzte Bilal Kötüz, Trainer der Gastgeber, und spielte auf den Hattrick von Denny Sondergeld an. Vorher sah Kötüz eine starke erste Hälfte seiner Elf. „Wir haben allerdings den Keeper warm geschossen und hätten deutlicher führen müssen“. Es folgte der verschlafene Beginn der zweiten Halbzeit, in der zunächst Bohrstadt traf, ehe die Platzherren in der Schlussviertelstunde vier Tore nachlegten.

SV Wendessen lässt nichts anbrennen

SV Wendessen – FC Viktoria Thiede 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Wicht (14.), 2:0 Zoura (83.).

Es war ein hochverdienter Sieg für die Wendesser. „Meine Mannschaft hat das über den Kampf, mit der richtigen Einstellung und ihren spielerischen Mitteln hervorragend gelöst“, lobte SVW-Spielertrainer Pascal Gos. Zwar sicherte erst ein später zweiter Treffer den Sieg ab, doch habe sein Team über 90 Minuten „so gut wie nichts zugelassen“.

TuS Cremlingen – KSV Vahdet Salzgitter II 0:0.

Es war nicht unbedingt das Spiel der Großchancen. „Aber es war ein besseres torloses Remis, es fehlte halt auf beiden Seiten ein Knipser“, stellte TuS-Trainer Fabian Oeft fest.

TSV Destedt – VfL Salder II 4:3 (2:2). Tore: 1:0 Rothe (20.), 1:1 (27.), 2:1, 4:3 Klante (35., 90+4), 2:2 (38.), 2:3 (70.), 3:3 Seidel (83.).

Das Spiel sei für die Zuschauer „eine schwere Kost“ gewesen, berichtete Destedts Trainer Marco Klare. Auf beiden Seiten habe es wenig Spielfluss, dafür aber sehr viele Fehler und Ungenauigkeiten gegeben. „Das war ein klassisches Unentschieden, doch wir hatten in der Nachspielzeit das Glück auf unsere Seite“, resümierte Klare.

