Schladenerinnen sichern sich drei Bezirksmeistertitel

Die Turnerinnen des MTV Wolfenbüttel verpassten knapp Silber beim Bezirksliga-Wettkampf in Goslar. Die Sportlerinnen des MTV Jahn Schladen schlugen bei den gleichzeitig stattfindenden Bezirksmeisterschaften einen Erfolgskurs ein und holten drei Titel.

In der Bezirksliga steigerten sich die Kürturnerinnen aus Wolfenbüttel nach einem desaströsen Start am Schwebebalken. Am Ende fehlten gut 1,5 Punkte zum Vizetitel. „Der Wettkampfbeginn am Schwebebalken lief denkbar schlecht, keine Turnerin kam ohne Sturz durch ihre Übung. Es fehlten die nötige Ruhe und Konzentration“, haderte MTV-Trainerin Hannah Kahmann. „Es ist aber super, wie sich die Mädchen dann gefangen haben und einiges wieder aufholen konnten.“

Nach dem ersten Gerät hatten sie sechs Punkte auf die Konkurrenz verloren, und auch am Boden hätte es besser laufen können. Am Sprung zeigten die fünf dann, was in ihnen steckt und holten wieder auf. Zum Schluss ging es an den Stufenbarren, wo die Wolfenbütteler den späteren Zweitplatzierten noch mal deutlich näherkamen. Wichtigste Punktelieferantin war Magdalena Linge, die am Sprung und Stufenbarren jeweils die zweitbeste Wertung dieser Liga erturnte.

Charlott Roquette siegt vor Freya Heckenroth

Zeitgleich fanden die Bezirksmeisterschaften für die Spitzensport-Nachwuchsturnerinnen statt. Drei Titel sicherten sich die Jüngsten des MTV Jahn: In der Grundstufe G2 der Altersklasse 6/7 war das Schladener Trio fast nicht zu schlagen. Der Sieg ging an Charlott Roquette, vor Freya Heckenroth. Mia Sophie Schäfer verpasste den dritten Platz mit einem Rückstand von weniger als 0,3 Punkten knapp.

Eine Leistungsklasse höher (G3-AK7/8) gewann Leni Heinrichs mit einer absolut konstanten Leistung über alle vier Geräte. Emma Betet nutzte noch einmal die Chance, in der Altersklasse 8-10 in der Grundstufe G5 an den Start zu gehen. Obwohl sie als Einzelstarterin antrat, überzeugte sie mit einer mehr als passablen Leistung.

Alle Turnerinnen werden sich bei den Landesmeisterschaften am Samstag, 8. Oktober, der niedersächsischen Konkurrenz stellen.

