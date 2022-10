Elias Güldenhaupt gab keinen Ball verloren und überzeugte mit intensivem Spiel an beiden Enden des Feldes.

2. Basketball-Regionalliga Herzöge Wolfenbüttel haben Spaß an der Offensive

Ein mehr als gelungener Heimauftakt für die Herzöge in der 2. Basketball-Regionalliga: MTV/BG Wolfenbüttel besiegte mit Offensivfreude die teils stark überforderten Starwings Glienicke mit 113:73 (26:20, 33:9, 29:22, 25:22). Am Ende knackten die Wolfenbütteler locker leicht die 100-Punkte-Marke und ließen über viele Phasen schon einen Klassenunterschied zu den Gästen erkennen. Besonders schön für die Gastgeber: Alle eingesetzten Wolfenbütteler Spieler steuerten Punkte zum Sieg bei.

Herzöge nehmen den Schwung der Pokalhelden mit in die Partie

Vor der Partie wurde es kurz historisch: Der MTV Wolfenbüttel ehrte seine Pokalsieger von 1972 im Mittelkreis der Halle am Landeshuter Platz. Der ehemalige Rekordnationalspieler Jürgen Wohlers nahm mit einigen seiner damaligen Teamkollegen unter anderem ein großes Ehrenbanner entgegen.

Die aktuellen Wolfenbütteler Spieler nahmen diesen emotionalen Schub gleich an und starteten mit einem 6:0-Lauf ins erste Viertel. Thorben Uster scorte aus allen Lagen, sammelte allein im Anfangsabschnitt elf Punkte ein. Die Starwings kamen aber auch zu einigen freien Abschlüssen, glichen zum 9:9 aus. Mit einem 11:0-Lauf am Ende des ersten und am Anfang des zweiten Viertels kamen die Gäste aus Brandenburg noch ein letztes Mal zum Ausgleich (26:26).

Wolfenbüttels David Röll treibt sein Team zu einem 16:0-Lauf an

Dann begann das Wolfenbütteler Offensivspektakel. Zahlreiche gelungene Steals von Elias Güldenhaupt, Marvin Meier und Linus Römer und andere Defensivaktionen setzten die Gastgeber mit viel Tempo im Fastbreak in Punkte um. David Röll brillierte ein ums andere Mal mit „No-Look“-Pässen, die erfolgreich ihre Abnehmer fanden. Nach einem 16:0-Lauf hatten sich die Herzöge auf 42:26 abgesetzt.

Es half den Gastgebern aber auch, dass die Glienicker mit ihren offenen Würfen das Ziel oft und oft auch weit verfehlten. Beim Halbzeitstand von 59:29 war bereits klar, dass dieser Heimsieg nicht mehr in Gefahr geraten würde. „Es ist der Intensität unserer ersten sieben Spieler zu verdanken, dass wir Sicherheit ins Spiel bekommen haben. So sind alle zum Zug gekommen“, sagte Herzöge-Coach Maxim Hoffmann, der im Verlauf der Partie allen zwölf Akteuren reichlich Spielzeit gab. Anfang des dritten Viertels blieben den Zuschauern nur noch zwei offene Fragen. Würden alle Herzöge auch zumindest einmal in den Korb treffen? Und wird die 100-Punkte-Marke erreicht?

Am Ende treffen alle Wolfenbütteler und die 100-Punkte-Marke fällt kurz vor Schluss

Die erste Frage blieb bis ins letzte Viertel spannend. Als der 16-jährige Nils Pfannenschmidt bei seinem Herzöge-Debüt zum 98:66 getroffen hatte, stand nur noch für den Routinier Oliver Hahn die Null im Boxscore. „Er hatte seit fünf Monaten kein Spiel mehr absolviert und konnte bislang auch noch nicht wieder mit uns trainieren. Nachdem mir Elias Heitmann kurzfristig absagen musste, habe ich Olli am Freitagabend angerufen – und er hat gesagt, er macht’s“, freute sich Hoffmann über den Einsatz seines Centers, der dann doch noch zu seinen zwei Punkten kam.

Zuvor hatte der Topscorer der Partie Güldenhaupt auch die zweite Frage beantwortet, als er vier Minuten vor dem Ende von der Freiwurflinie die Punkte 99 und 100 erzielt hatte.

MTV/BG: Globig 3/1 Dreier, Güldenhaupt 24/1, Hahn 2, Jeske 8, Meier 3/1, Nielandt 10/1, N. Pfannenschmidt 2, O. Pfannenschmidt 7, Röll 18/3, Römer 11, Uster 19/1, El Abidine 6.

