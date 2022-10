MTV/BG Wolfenbüttel vergisst in Berlin das Verteidigen

Ihre 16 Punkten reichten nicht annähernd: Lina Lieckfeld (am Ball) und MTV/BG Wolfenbüttel verloren deutlich in Zehlendorf.

Nach ihrem furiosen Auftaktsieg gegen den ASC Göttingen vor einer Woche folgte jetzt die Ernüchterung für die MTV/BG-Basketballerinnen. Der WolfenbüttelerRegionalligist verlor bei der BG Zehlendorf mit 62:84 (13:17, 15:29, 16:21. 17:17).

Insgesamt 49 Fouls – Wolfenbüttel bekommt keinen Zugriff auf den Gegner

Es sei ziemlich kalt gewesen in der Sporthalle der John-F.-Kennedy-Schule in Berlin-Zehlendorf. „Man kann sich dann aber warm verteidigen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben das Verteidigen vergessen“, sagte MTV/BG-Coach Andreas Hundt. Die Leistung seiner Mannschaft sei insgesamt in der Offense ein wenig und in der Defense deutlich unter Schnitt gewesen, urteilte der Trainer.

„Wir hatten einfach keinen Zugriff auf die körperlich überlegenen und sehr athletischen Zehlendorferinnen“, befand Hundt. 49 Fouls wurden in der Partie gepfiffen – 25 gegen Zehlendorf, 24 gegen Wolfenbüttel – ein Beleg für eine äußerst körperlich geführte Partie.

Nur 11 von 24 Versuchen: Wolfenbüttelerinnen zeigen Nerven an der Freiwurflinie

„Wir haben es nicht geschafft, die zu stoppen“, sagte Hundt. So konnten die Gastgeberinnen zu viele Fastbreaks erfolgreich zu Ende führen. Vor allem im zweiten Viertel wurden die Gäste aus der Lessingstadt überrollt. Zehlendorf startete mit einem 14:2-Lauf in den Spielabschnitt und verschaffte sich so ein ordentliches Polster.

Eine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zu starten, gelang Wolfenbüttel nicht. „Wir haben dann viel daneben geworfen – offene Würfe, Korbleger“, berichtete Hundt. Auch die drei getroffenen Dreier seien für MTV/BG-Verhältnisse zu wenig. Dann kam noch eine überschaubare Ausbeute von der Freiwurflinie hinzu – die Gäste trafen gerade mal 11 von 24 Versuchen. Wolfenbüttels beste Punktesammlerin Lina Lieckfeld (insgesamt 16 Zähler) verwarf allein 5 ihrer 11 Versuche.

MTV/BG Wolfenbüttel nutzt Spielpause für ein weiteres Testspiel

„Wir haben wenig getroffen. Dann muss man sich aber über die Defense das Selbstvertrauen holen, das hat auch nicht geklappt“, fasste Hundt zusammen. Für ihn sei die Niederlage nicht schlimm, sondern eine Lektion zur rechten Zeit gewesen. „Wir wissen, dass wir besser verteidigen müssen“, betonte der Trainer.

Für die Wolfenbüttelerinnen steht jetzt eine zweiwöchige Punktspielpause an, bevor es am 22. Oktober beim Osnabrücker SC II weitergeht. Um im Rhythmus zu bleiben und weiterhin alle Puzzleteile des MTV/BG-Teams zu integrieren, bestreiten die MTV/BG-Frauen aber am kommenden Wochenende ein Testspiel. Dann geht es erneut nach Berlin – diesmal aber gegen City Basket aus der 2. Regionalliga Ost.

MTV/BG: Berg 6, Bosse 6, Conrad 5, Geilhaar 9, Lara Lieckfeld 7, Lina Lieckfeld 16, Pabst 6/2 Dreier, Rauschenfels 3/1, Sprenger 2, Stapel 2.

