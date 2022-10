Nach 0:2-Rückstand – Wendessen wahrt die weiße Weste

Eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit wurde belohnt: Die Fußballerinnen des SV Wendessen haben nach einem 0:2-Pausenrückstand am Ende noch ein 2:2-Unentschieden im Oberliga-Topspiel beim HSC Hannover bejubeln können. Die Mannschaft aus Wolfenbüttel wahrt damit ihre weiße Weste und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Frühes Eigentor bringt Wendessen in Bedrängnis

Schon früh lagen die Gäste aus Wolfenbüttel in der Landeshauptstadt allerdings hinten. Emily Bölsing hatte den Ball ins eigene Tor befördert, die Hannoveranerin Josephine Holtzmann gut 20 Minuten später auf 2:0 erhöht. „Mit der ersten Halbzeit waren wir alle nicht zufrieden. Wir sind nicht in die Zweikämpfe reingekommen, weil wir zu weit vom Gegner weg standen“, berichtete SVW-Trainer Marcel Döring.

Doch die Wendesserinnen hatten in dieser Saison schon einmal auswärts einen 0:2-Rückstand noch in ein Remis umgebogen (beim PSV Grün-Weiß Hildesheim). Der Glaube daran, dass es erneut gelingen kann, war da. „Wir wussten, dass wir mit etwas Glück noch im Spiel waren und haben dann auf eine offensivere Spielweise umgestellt. Nach und nach wurden wir in der zweiten Halbzeit immer besser“, so Döring.

Am Ende verdienen sich die Wendesserinnen den Ausgleich redlich

Der Plan, verstärkt auf die Offensive zu setzen, ist aufgegangen. Erst traf Wendessens Torjägerin Finja Heidrich zum Anschluss. „Wir sind weiter drangeblieben. Am Ende hat es sich gelohnt, den Aufwand zu betreiben“, freute sich der Wendesser Trainer. Die eingewechselte Mara-May van den Heuvel erzielte kurz vor dem Abpfiff den umjubelten Ausgleich für die Gäste. „Zu dem Zeitpunkt hatten wir uns das Unentschieden verdient“, befand Döring.

SVW: Goldbach – Kraus, Pollak (76. Fuchs), Borchert, F. Heidrich, Klein (89. Bleich), Möller, Bölsing, Ahrens, Berger, L. Heidrich (62. van den Heuvel).

Tore: 1:0 Eigentor Bölsing (4.), 2:0 Holtzmann (23.), 2:1 Heidrich (58.), 2:2 van den Heuvel (86.).

