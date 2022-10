MTV Wolfenbüttel verliert im bunten Kartenspiel zwei Punkte

Nach neun Siegen in Folge musste sich Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel am Freitagabend nach intensiven 90 Minuten bei der SVG Göttingen mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

In der 15. Minute kam der MTV zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden Führungstreffer: Göttingens Keeper Omar Younes verschätzte sich nach einem langen Ball von Johannes Patz und produzierte ein Luftloch. Nutznießer war Linus Queißer, der keine Mühe hatte, den Ball zum 1:0 hinter die Torlinie zu schieben. In der Folgezeit entwickelte sich eine schwungvolle Auseinandersetzung. Die Ausgleichschance für die SVG ergab sich in der 23. Minute, der Ball strich knapp am Tor vorbei. Dann die Doppelchance für den MTV: Erst scheiterte Janosch Bauer, den Nachschuss setzte Jonas Klöppelt an den Pfosten (25.).

Auch in Sachen Tempo und Zweikampfführung schenkten sich beide Teams nichts. Es ging knackig zur Sache. Die Göttinger zeigten sich vom Rückstand wenig beeindruckt und suchten immer wieder den Weg Richtung MTV-Strafraum. Mehrfach kamen die Hausherren zu Abschlüssen. Am engsten wurde es für die Wolfenbütteler in der 43. Minute, als ein 16-Meter-Freistoß haarscharf am von Direnc Güven gehüteten Kasten vorbeiflog.

Drei Platzverweise und ein Gegentreffer in Durchgang 2

Die Intensität des Spiels ließ auch in Halbzeit 2 nicht nach. Schiedsrichter Ben-Erik Salb stellte erst Wolfenbüttels Joscha Plünnecke (50.) und kurz darauf Göttingens Amin Al Debek (55.) nach der jeweils zweiten Verwarnung vom Platz. Für den MTV kam es noch dicker: Erst glich Steen Zimmermann für die SVG aus (73.), dann flog Bauer mit glatt Rot vom Platz (80.), weil er auf der Torlinie stehend den Ball angeblich mit der Hand geklärt hatte. Den folgenden Elfmeter hielt MTV-Torhüter Güven. Es blieb in der spannenden Partie beim 1:1.

MTV-Trainer Deniz Dogan war trotz des 1:1 nicht unzufrieden: „Wir hätten gerne mehr mitgenommen, aber der Einsatz meiner Jungs hat mir imponiert. Göttingen war der erwartet unangenehme Gegner, der uns viel Stress bereitet hat.“

MTV: Güven – Plünnecke, Diana, Halimi, Patz – Bauer, Linek, Klöppelt (60. Jovanovic), Suckel – Queißer, Christel (75. Krömer/82. Grosonja).

Tore: 0:1 Queißer (15.), 1:1 Zimmermann (73.).

Besonderes: gelb-rote Karte Plünnecke (MTV, 50.), gelb-rote Karte Al Debek (SVG, 55.), rote Karte Janosch Bauer (MTV, 80.)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de