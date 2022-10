MTV/BG Wolfenbüttel entnervt Hannover

Durchatmen bei den Regionalliga-Basketballerinnen des MTV/BG Wolfenbüttel: Im Heimspiel gegen den TK Hannover II gab es in der Halle am Landeshuter Platz einen hart erarbeiteten, am Ende aber verdienten 74:60 (19:19, 18:13, 18:12, 19:16)-Erfolg.

Den Schlüssel zum Erfolg hatten die Wolfenbüttelerinnen früh gefunden. Sie pressten ihre Gegnerinnen über das komplette Feld – „und zwar über die gesamten 40 Minuten“, betonte MTV/BG-Trainer Andreas Hundt. Diesem Stresstest hielt das mit nur acht Spielerinnen angereiste Team aus der Landeshauptstadt nicht in jeder Phase des Spiels stand.

Im ersten Viertel fanden die Hannoveranerinnen noch Lösungen gegen die Aggressivität der Gastgeberinnen. Angeführt von der omnipräsenten Jessica Raatz hielten sie das Spiel offen und die ersten zehn Minuten komplett ausgeglichen. Mit Beginn des zweiten Viertels zeigte die „Sonderbehandlung“ der TK-Aufbauspielerin – Tini Stapel und Lara Wagner standen Raatz im Wechsel ständig auf den Füßen – erste Wirkung. Der MTV/BG hatte mehrere Ballgewinne in Folge, die er auf der Gegenseite in Korberfolge ummünzte. Ein Dreier, zwei Freiwürfe, zwei Treffer aus der Halbdistanz – ein 9:1-Lauf der Gastgeberinnen in den ersten drei Minuten sorgte für eine 28:20-Führung. Und von der zehrten die Wolfenbüttelerinnen eine Zeit lang.

MTV/BG kassiert 24 Fouls – und das „völlig zu Recht“

Ihre aggressive, den Gegner stressende Defensivarbeit behielten die Wolfenbüttelerinnen zur Freude Hundts bei. Zwar kassierten sie im gesamten Spiel 24 Fouls – „auch völlig zu Recht“, so Hundt –, zunehmend zermürbten sie jedoch ihren Gegner. Raatz war in dieser Phase komplett abgemeldet. „Immer, wenn wir eine frische Spielerin von der Bank gebracht haben, dann haben wir sie erstmal gegen ,Jessi’ Raatz gestellt“, erzählte Hundt. „Von den anderen Spielerinnen bei Hannover kam im Verhältnis relativ wenig.“

Angenehmer Nebeneffekt der engagierten Defensivarbeit: Die Wolfenbüttelerinnen liefen zahlreiche Fastbreaks und kamen zu leichten Punkten. „Das hat beim Gegner natürlich für noch mehr Frust gesorgt“, sagte Hundt. Bei Raatz entlud er sich ganz besonders: Hannovers Beste kassierte zu Beginn des dritten Viertels ihr viertes Foul und saß fortan erst mal auf der Bank. Und das MTV/BG-Team? Spielte seinen Stiefel einfach weiter runter. Mit einem 12:1-Lauf zwischen der 26. und 29. Minute baute es seine 43:39-Führung auf 55:40 aus. „Das war der zweite Punch“, betonte Hundt. Ein Wirkungstreffer also, von dem sich die Gäste nicht mehr erholten. Oder, wie es Hundt formulierte: „Damit hatten wir Hannover den Zahn gezogen.“ Der Rest war „Schaulaufen“.

Unter dem Strich hatte Hundt mehr Positives als Negatives notiert. „Wir haben zum Beispiel sechs Dreier versenkt. Das ist ein guter Schnitt“, sagte der MTV/BG-Trainer. Auch die Verteilung der Punkte freute ihn. „Jede Spielerin hat ihren Anteil eingestreut.“ Dass seine Mannschaft sich 24 Fouls einfing – „geschenkt“, so Hundt. „Das hatten wir einkalkuliert. Wir sind nicht von unserem Plan abgewichen, bis zum Ende sehr aggressiv zu spielen.“

Re-Start für den MTV/BG nach Ende der Ferien- und Urlaubszeit

Dass nun die Ferien- und Urlaubszeit endet, sorgt bei Hundt für zusätzliche Erleichterung. „Endlich können wir wieder ordentlich trainieren und taktische Dinge einstudieren, denn alle Spielerinnen sind zurück.“ Die Phase nach dem vierten Spieltag bezeichnet Hundt als „Re-Start“. Sonntag geht’s auswärts gegen Neukölln weiter. „Das wird hart, denn das Team kopiert unseren aggressiven Verteidigungsstil.“

MTV/BG Wolfenbüttel: Bosse 16, Stapel 3/1 Dreier, Berg 10, Pabst 3/1, Wagner 5, Baumgardt 9/1, Sprenger 8/2, Geilhaar 7, Lina Lieckfeld 7, Niemann 6.

