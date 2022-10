Die Mischung macht’s – Girls Baskets siegen 67:58

Ida Bikker (rechts) und die Girls Baskets leisteten sich bei ihrem 67:58-Sieg in Osnabrück nur in dritten Viertel eine Schwächephase.

Zweites Auswärtsspiel, zweiter Sieg: Der Start der Girls Baskets Braunschweig-Wolfenbüttel in die WNBL-Saison darf getrost als geglückt bezeichnet werden. Das Team von Trainer Marcel Neumann setzte sich bei den OSC Junior Panthers in Osnabrück mit 67:58 (24:14, 20:16, 7:16, 16:12) durch. Lediglich im dritten Viertel gerieten die Girls Baskets aus dem Tritt, fingen sich im Schlussabschnitt aber wieder und hielten die Gastgeberinnen stets auf Distanz.

Doch der Reihe nach: Die Girls Baskets legten einen top Start hin. „Wir haben viele richtige Entscheidungen getroffen. In der Offensive hatten wir einen guten Mix aus Dreiern und Inside-Scores“, sagte Neumann. Die Zahlen ließen sich nach 10 Minuten auf der Anzeigetafel ablesen: Die Girls Baskets führten mit 24:14 – und sie blieben im zweiten Viertel das spielbestimmende Team. Die 14-Punkte-Führung zur Pause spiegelte die Kräfteverhältnisse auf dem Parkett wider.

Aus dem „Offensiv-Loch“ kommen die Girls Baskets rechtzeitig wieder raus

„Unerklärlich“, so Neumann, sei der Auftritt seiner Mannschaft im dritten Viertel gewesen. „Wir haben wenig von Außen getroffen, waren ängstlich und haben das Spiel langsam gemacht.“ Klare Aktionen der Girls Baskets zum Korb fanden minutenlang nicht statt. Fünf ihrer sieben Punkte in diesem Viertel erzielten die Gäste erst in der letzten Minute. „Wir waren in einem richtigen Offensiv-Loch“, formulierte es Girls-Baskets-Coach Neumann.

Aus dem fand seine Mannschaft aber selbst wieder heraus. Im Schlussviertel drehten die Girls Baskets wieder an der Tempo-Schraube. Osnabrücks Hoffnungen, der Partie eine komplette Wende geben zu können, schwanden von Minute zu Minute. Der Offensiv-Power einer Maira Banko, einer Ida Bikker oder einer Lena Lingnau – das Trio traf zweistellig – hatten die Gastgeberinnen nichts entgegenzusetzen. Für Lingnau reichte es gar zu einem Double-Double. Auf ihre 19 Punkte setzte die Wolfenbüttelerin noch 10 Rebounds drauf.

Girls Baskets: Leimeter 2, Christmann, Mennenga, Krasinskaite, Faustmann 4, Geiger 5, Schmidt, Lingnau 19, Bikker 13, Busch 4, Kordis 4, Banko 16.

