Viermal Carlos Christel – MTV siegt bei Sparta 8:1

Gut erholt von den jüngsten beiden 1:1-Unentschieden bei der SVG Göttingen und gegen den SV Lengede präsentierte sich am Sonntagnachmittag der Fußball-LandesligistMTV Wolfenbüttel. Das Team von Trainer Deniz Dogan feierte einen souveränen 8:1 (4:0)-Auswärtssieg über Sparta Göttingen.

Dogan zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir waren sehr dominant, haben nie aufgehört, nach vorne zu spielen“, sagte der MTV-Trainer. Seine Jungs seien sehr aggressiv beim Anlaufen des Gegners gewesen und hätten nach Ballgewinnen „einige schöne Ballstafetten gespielt“.

Nils Göwecke besorgt den Dosenöffner

Gegen die tief in der eigenen Hälfte stehenden Göttinger musste laut Dogan nur der „Dosenöffner“ her. Den fand in der 18. Minute Linksfuß Nils Göwecke. Er nickte Niklas Kühles Eckball zum 1:0 ein. Nur eine Minute später legte Vierfach-Torschütze Carlos Christel das 2:0 nach – Göttingens Widerstand war früh gebrochen. Der Spiel- und Kombinationsfreude der Wolfenbütteler hatte das Team aus der Uni-Stadt nichts entgegenzusetzen.

Dass Dogan sein Personal für die Sparta-Partie – teils gezwungenermaßen, teils gewollt – ordentlich rotieren ließ, wirkte sich nicht auf die Dominanz der Mannschaft aus. Dogan: „Die, die reinkamen, haben sich nahtlos eingefügt.“

MTV Wolfenbüttel: Steinke – Plünnecke (73. Heidebroek), Schlüschen, Halimi, Patz (46. Stöver) – Bauer, Linek, Göwecke (46. Grosonja), Kühle (70. Abou-Raya) – Suckel (79. Jovanovic), Christel.

Tore: 0:1 Göwecke (18.), 0:2 Christel (19.), 0:3 Göwecke (24.), 0:4 Christel (27.), 0:5 Christel (47.), 1:5 (50.), 1:6 Christel (74.), 1:7 Grosonja (82., Foulelfmeter), 1:8 Bauer (88.)

