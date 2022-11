1:13! Sickte/Hötzum leistet sich einen Totalausfall

Göttingen. Das haben die SG-Fußballerinnen in der Landesliga noch nicht erlebt. Trainer Oliver Bartz kündigt eine deutliche Aussprache beim Training an.

Die Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum erlebten einen rabenschwarzen Tag: Bei der SVG Göttingen verloren die Sickterinnen überdeutlich mit 1:13 (1:7). „Ich weiß auch nicht, was derzeit los ist“, sagte ein ratloser SG-Trainer Oliver Bartz zu diesem katastrophalen Ergebnis.

Schon die 0:6-Heimniederlage gegen MF Göttingen vor sechs Wochen hatte für Kopfschütteln beim Trainer gesorgt. Mit einem 2:2 in Renshausen und einem 2:1-Sieg gegen Fallersleben schienen die Sickterinnen in der Zwischenzeit wieder zu alter Form zurückgefunden zu haben. Jetzt folgte aber die totale Ernüchterung.

Oliver Bartz: „Das nimmt einem erstmal die Luft“

„Das Spielerische war bei uns überhaupt nicht vorhanden. Es war kollektiv einfach nicht gut, was wir abgeliefert haben“, sagte Bartz. Nach einem Stellungsfehler in der Abwehr lag die SG bereits in der 5. Minute bei der SVG zurück. Nach 20 gespielten Minuten stand es schon 5:0 für Göttingen. „Das nimmt einem natürlich erstmal die Luft“, erklärte der Trainer. Zwar traf auch Finja Bode für die Gäste (in der 37. Minute zum zwischenzeitlichen 1:6), doch der Pausenstand war schon mehr als entmutigend.

„Ich hatte mir ein Aufbäumen zur zweiten Halbzeit gewünscht, oder dass wir zumindest das Ergebnis halten“, erzählte der Trainer. Doch es wurde noch schlimmer und am Ende stand die höchste Niederlage der SG während ihrer Landesliga-Zugehörigkeit (seit 2020) zu Buche.

Trainer kündigt deutliche Aussprache an

Am heutigen Dienstag steht der erste Trainingsabend nach dem Göttingen-Spiel für die SG-Kickerinnen auf dem Programm inklusive Aussprache. „Wir müssen die Köpfe wieder frei bekommen. Aber wir werden auch darüber sprechen müssen, ob wir noch immer alle dieselben Ziele verfolgen wollen“, kündigte Bartz an.

