Salzdahlum verliert 1:4 – Sicktes nächstes Frust-Erlebnis

Die Serie der Frust-Ergebnisse reißt für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Sickte nicht ab. Das Schlusslicht der Staffel 2 musste sich mit viel Pech und sehr spät beim TSV Germania Lamme geschlagen geben. Frust herrschte auch beim MTV Salzdahlum nach der Heimschlappe gegen den FC Heeseberg.

MTV Salzdahlum – FC Heeseberg 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Romeike (19.), 0:2 Schrader (28.), 1:2 Hennecke (39.), 1:3 Romeike (56.), 1:4 Harmel (88.).

Die Salzdahlumer spielten eine ansprechende erste Halbzeit, gerieten jedoch 0:2 in Rückstand, weil sie naiv verteidigten. Linus Henneckes Anschlusstreffer (39.) weckte Hoffnung auf Besserung, Thore Oehlmann ließ aber noch vor der Pause zwei Hundertprozentige aus. „Wir hätten sogar mit einer 3:2-Führung in die Kabine gehen können“, bekräftigte MTV-Coach Jens Hueske. In Hälfte 2 enttäuschte der MTV offensiv. „Wir kamen nicht mehr ins Kombinationsspiel“, sagte Hueske. Auch die Rückwärtsbewegung war mangelhaft. Die Gastgeber machten nicht mehr alle Wege zurück, fingen sich so noch zwei Gegentore.

TSV Germania Lamme – TSV Sickte 4:3 (2:0). Tore: 1:0 Schletze (22.), 2:0, 3:0 Adam (31., 65.), 3:1 Schmidt (71.), 3:2, 3:3 Hans (84., 88.), 4:3 Megaptche Nono (89.).

„Das war ein bitterer Nackenschlag“, seufzte Sicktes Trainer Alexander Eckholt. Seine Mannschaft holte bis zum 88. Minute einen 0:3-Rückstand auf und kassierte nur eine Minute später das entscheidende Gegentor zum 3:4. „Da haben wir uns wohl zu lange gefreut“, sagte Eckholt. „Positiv ist, dass wir immer stärker werden.“

