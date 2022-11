Regen und Minusgrade – Fußballspiele vor Absage

Es sieht nicht danach aus, dass die Adersheimer (in Grau) um Maximilian Koch (li.) und Rene Marktl gegen den MTV Wolfenbüttel II spielen. Der Platz in Adersheim ist aufgeweicht.

Wochenlang war es trocken, es herrschten für die Jahreszeit vergleichsweise milde Temperaturen. Doch jetzt der Umschwung: Regen am Mittwoch und Donnerstag, Temperaturen um den Gefrierpunkt am Freitag und sogar Minusgrade am Samstag. Das sind die äußeren Bedingungen, mit denen sich die Amateurfußballer kurz vor dem offiziellen Start der Winterpause in dieser Ausprägung zum ersten Mal konfrontiert sehen.

Sind die Plätze bespielbar oder nicht? Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Fragen, auf die die Verantwortlichen der Bezirksliga-Klubs vor dem vorletzten Spieltag des Jahres Antworten finden müssen.

Sickte hofft auf eine Ausweichmöglichkeit

Der TSV Sickte, Schlusslicht der Staffel 2, hatte bereits vor drei Wochen sein Heimspiel gegen den FC Heeseberg abgesagt. An einigen Stellen des Platzes am Stadtweg funktioniert die Drainage nicht. Das Geläuf war tief, eine Absage unausweichlich. Vor Wochenfrist tauschten die Sickter ihr Heimrecht mit dem TSV Lamme. Wieder verhinderten die Platzverhältnisse, dass die Partie in Sickte über die Bühne ging. Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der TSV die SV Lauingen Bornum.

So der Plan. Aber: Die jüngsten Regenfälle setzten dem Platz zu, als „eher unwahrscheinlich“ bezeichnet es TSV-Coach Alexander Eckholt, dass die Partie angepfiffen wird. „Vielleicht können wir ja nach Hötzum ausweichen“, sagt Eckholt. Dort wurde aber am Donnerstagabend das Spiel der 1. Nordharzklasse zwischen der SG Sickte/Hötzum II und dem TuS Cremlingen II abgesagt – wegen Unbespielbarkeit des Platzes.

In Salzdahlum soll gespielt werden

Beim FC Arminia Adersheim soll das Nachbarschaftsduell gegen den MTV Wolfenbüttel II steigen. „Wenn’s regnet, wird’s eng“, sagt FCA-Trainer Garrit Golombek. Die Spiele der Ü40, der Jugend und der „Zweiten“ werden abgesagt – „in der Hoffnung, dass ein Spiel stattfinden kann, nämlich unseres“, so Golombek, der skeptisch ist: „Wir hatten eine erste Platzbegehung, eine Hälfte steht unter Wasser.“

Ähnlich sieht es beim SV Fümmelse aus, der auf den TSV Üfingen trifft. „Wir waren am Donnerstag auf dem Platz. Es sieht nicht gut aus“, sagt Trainer Daniel Gustedt. „Kommen Eisregen und Minusgrade dazu, dann tun wir uns keinen Gefallen, darauf Fußball zu spielen. Ich hoffe, dass der Spieltag komplett abgesagt wird, damit es keine Wettbewerbsverzerrung gibt.“

Der MTV Salzdahlum ist Gastgeber für den TSV Sonnenberg. Donnerstag und Freitag fanden im König-Sportpark keine Trainingseinheiten statt. „Wir hoffen, dass es trocken bleibt“, sagt MTV-Trainer Jens Hueske. „Ich gehe davon aus, dass wir spielen.“

