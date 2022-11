Germania-Coach Habil Turhan warnt vor Nachlässigkeiten

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler blicken auf eine ordentliche Hinrunde zurück. Vor dem Rückrundenstart in Nörten schärft Turhan noch mal die Sinne seiner Elf.

22 Punkte nach 17 Spielen, damit fünf Zähler „über dem Strich“. Eine respektable Ausbeute für einen Aufsteiger. Habil Turhan jedenfalls ist zufrieden. Die Hinrundenbilanz des Trainers des Fußball-Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel fällt positiv aus. „Vor der Saison hätte ich sofort eingeschlagen, wenn mir jemand diese 22 Punkte angeboten hätte.“

Und dennoch: Vor dem Rückrunden-Auftakt am Sonntag (14 Uhr) beim SSV Nörten-Hardenberg blickt Turhan auch kritisch auf die eine oder andere Partie: „Besonders in den vergangenen drei, vier Wochen haben wir einige Punkte liegenlassen“, sagt der BVG-Trainer. Beispiele: Gegen Eintracht Braunschweig II (1:2) und beim Lehndorfer TSV (2:3) kassierte seine Mannschaft den entscheidenden Gegentreffer in der Nachspielzeit.

Vor dem Spiel beim Tabellenvierten Nörten warnt Turhan davor, die nächsten 17 Spiele als Selbstläufer zu betrachten. „Fünf Punkte sind kein Ruhepolster. Verliert man noch ein paar Mal, rutscht man schnell unten rein“, sagt der BVG-Coach, dem am Sonntag Maurice Bröer (Rotsperre) und Arda Özdemir (verletzt) fehlen werden.

Geht es nach Nörtens Teammanager Detlef Ott, findet die Partie trotz der inzwischen nass-kalten Witterung auf jeden Fall statt. „Grundsätzlich wollen wir spielen, schließlich ist es unser letztes Heimspiel in diesem Jahr. Es sei denn, es kommt noch sehr viel Regen herunter“, sagt der SSV-Verantwortliche. „Im neuen Jahr soll es ab Mitte Februar weitergehen. Keiner weiß, wie das Wetter dann ist. Was wir jetzt noch weg haben, haben wir weg.“

