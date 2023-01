MTV Wolfenbüttel souverän, Halchter überrascht

Der MTV Wolfenbüttel (in Blau) marschierte mit Tempofußball durch die Vorrunde in Gruppe B. Nordharzklassist SV Halchter (in Rot) kam nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen den Landesligisten auch noch in die Endrunde am Samstag.

Nachdem sich am Donnerstag in der Hammergruppe A bei der inoffiziellen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft die drei Favoriten BV Germania Wolfenbüttel, MTV Salzdahlum und Arminia Adersheim sowie der Lindener SV durchgesetzt hatten, hatte Spieltag 2 schon mehr Überraschungen zu bieten. Eine davon war sicherlich Nordharzklassist SV Halchter, der sich relativ souverän für die Endrunde am Samstag qualifizierte. Überraschend war auch der schwache Auftritt des Bezirksligisten SV Fümmelse, der in der Vorrundengruppe B scheiterte.

Topfavorit MTV Wolfenbüttel lässt nichts anbrennen

Dass Landesligist und Topfavorit MTV Wolfenbüttel keine böse Überraschung erleben wollte, machte er bereits im Auftaktspiel gegen den SV Halchter klar. Bereits nach 30 Sekunden netzte Jonas Klöppelt erstmals ein. Am Ende hieß es standesgemäß 5:0 für den MTV. Allen voran Klöppelt und seine Kollegen Niklas Kühle und Johannes Patz strahlten eine große Spielfreude und Ballsicherheit aus. Diese bekamen in der Folge die U23 des BV Germania Wolfenbüttel (8:0) und der SV Fümmelse (4:0) zu spüren.

SV Wendessen wird von seiner Fankurve getragen

Erst Nordharzligist SV Wendessen bot den Blau-Weiß-Roten richtig Paroli und ließ sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht aus dem Konzept bringen. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer machte der SVW gehörig Druck, dem der MTV aber bis zum Schluss stand hielt und somit vorzeitig das Finalticket löste. Getragen wurde der SV Wendessen von einer roten Fanwand mit riesigem Banner und jeder Menge Anfeuerungsgesängen. Das 1:2 gegen den MTV war im vierten Spiel die erste Niederlage. Zuvor hieß es gegen Fümmelse (0:0) und den BV Germania U23 (1:1) zweimal Unentschieden. Durch den 3:0-Sieg gegen den ESV Wolfenbüttel, der sich als erstes Team aus dem Finalrunden-Rennen verabschiedete, brachte sich der SVW früh in eine gute Ausgangslage. „Wir machen das schon ganz ordentlich, aber es fallen noch zu wenig Tore“, so das Zwischenfazit von Wendessens Abteilungsleiter Lennart Meinberg.

Halchter kommt vorzeitig weiter und erhält 100 Liter Bier

In eine gute Ausgangslage hatte sich auch Nordharzklassist SV Halchter – die Überraschung des Abends – gebracht. Nach der 0:5-Auftaktniederlage gegen den MTV Wolfenbüttel folgten zwei Siege. Vor allem das 1:0 gegen Fümmelse ließ aufhorchen. Wohingegen das 5:1 gegen den ESV Wolfenbüttel in die Kategorie Pflichtsieg gehörte, sich durch das 3:1 von Natthanin Athittanrat jedoch doppelte auszahlte. Es war der 100. Treffer des Turniers, was gleichbedeutend mit 100 Litern Bier für Halchter war. Mit dem 0:0 gegen den BV Germania Wolfenbüttel U23 machte der SVH dann den vorzeitigen Endrundeneinzug perfekt.

Auch der SV Wendessen war bereits vor dem letzten Duell gegen Halchter für Samstag qualifiziert. Das 4:0 des SVW gegen den SV hatte also nur noch statistischen Wert. Nicht aber für die „Rote Wand“ aus Wendessen: Die mitgereisten Fans feierten ihre Spieler minutenlang.

Fümmelse enttäuscht auf ganzer Linie und scheidet als Vorletzter aus

Im Anschluss erlebten die Zuschauer in der Sporthalle an der Ravensberger Straße ein echtes Endspiel um das letzte Finalticket. der SV Fümmelse hatte sich nach nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen mit dem 6:0 gegen den ESV Wolfenbüttel dieses Endspiel erarbeitet. Allerdings war der Kantersieg nur ein kurzes Strohfeuer. Denn durch das 1:2 gegen die U23 des BV Germania zum Abschluss, schied der Bezirksligist aus. Die Nachwuchstruppe des BVG trifft damit in Endrunden-Gruppe 2 unter anderem auf die eigene erste Mannschaft und nochmals auf den MTV Wolfenbüttel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de