TSV Ehmen lädt zum Tennisturnier

. Am Wochenende stehen die Tennis-Nachwuchs-Cracks in der Tennishalle des TSV Ehmen im Mittelpunkt. Dort steigt die 26. Auflage des „TSV-Ehmen-Cups“, einem offenen Jugend-Hallentennisturnier mit Ranglistenwertung für Junioren und Juniorinnen der Altersklasse U12. Am...