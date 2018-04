Uzun-Elf behauptet Platz 4 in der 2. Bundesliga

In der 2. Frauenfußball-Bundesliga Nord hatte FF USV Jena II am Mittwoch das Nachholspiel gegen den Tabellenführer Borussia Mönchengladbach mit 3:1 gewonnen und kam mit viel Selbstvertrauen zum Rückspiel gegen den VfL Wolfsburg II/U23 ins Stadion am Elsterweg. Doch das Team von VfL-Trainer Saban...