Blue Wings wollen endlich aufsteigen

Wolfsburg. Fünf Jahre spielen die Wolfsburger Blue Wings bereits in der Football-Oberliga – nun wollen sie den Aufstieg in Angriff nehmen. „Unser Ziel sind definitiv die Play-offs“, sagt Headcoach Stefan Trienke vor dem Auftaktspiel am Sonntag um 15 Uhr bei den Hannover Grizzlies. ...