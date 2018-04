Am Ende (k)ein Titel

Die Pflichtspiel-Premiere als Grizzlys-Cheftrainer erfolgte zum Saisonstart 2010/11 ausgerechnet gegen Toni Krinners neuen Klub Hannover. Und ging prompt in die Hose. 1:3 verloren Pavel Gross und Co. „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir wollten zu viel. Aber um so besser lief es danach.“ Am...