Grizzlys-Kapitän Tyler Haskins sagt Goodbye

Wolfsburg „Ich liebe die deutsche Küche, auch sie werde ich vermissen“, sagt der Mann in der schwarz-rot karierten Flanelljacke und dem Baseball-Cap: Tyler Haskins. Am Samstag fliegt der als Eishockey-Profi zurückgetretene Grizzlys-Kapitän zurück in die USA. Zuvor gab er noch ein Abschiedsinterview.