Im Endspurt das Gesicht wahren

Der Stachel der 1:8 (0:1)-Niederlage in Wolfenbüttel am vergangenen Sonntag saß tief bei Toni Renelli, Trainer von Lupo Martini Wolfsburg II. Seine Landesliga-Fußballer hatten sich in Halbzeit 2 desolat präsentiert. Von „herzlos“ und „charakterlos“ sprach Renelli anschließend und kündigte bereits...