Wolfsburg Es ist vollbracht! Lupo Martini Wolfsburg sicherte sich durch einen 2:1-Sieg beim TuS Bersenbrück den Meistertitel in der Fußball-Oberliga und den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga! Den Siegtreffer erzielte Piet Amin in seinem Abschiedsspiel in der 81. Minute! „Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr“, sangen die Spieler nach dem Abpfiff auf dem Rasen.

