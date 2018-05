Das Ehepaar Flimm siegt

Wolfsburg. In starker Form präsentierten sich Jürgen und Christine Flimm, Sonderklassen-Tanzsportpaar des SSV Neuhaus, bei einem Turnier am Pfingstwochenende in Braunlage anlässlich eines Tanzsportseminars. Im Sonderklassen-Turnier der Senioren II in den Standardtänzen holte sich das SSV-Paar...