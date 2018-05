Tairi kann endlich wieder in den Ring

Wolfsburg. Etwas mehr als ein Jahr musste Bukurim „Limi“ Tairi die Füße still halten. Der beim AKBC Wolfsburg trainierende Profiboxer steht jetzt endlich vor seinem zweiten Kampf. Am Freitagabend trifft der 28-Jährige im Star-Event-Center in Hannover auf den Bosnier Amir Solak. ...