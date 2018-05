VfL: B-Juniorinnen kämpfen um DM-Finale

Wolfsburg Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg griffen nach der Champions-League-Krone, während der Nachwuchs von Finals wie dem in Kiew träumte. Doch die B-Juniorinnen stehen am Samstag selbst vor einem großen Spiel. Erstmals zog das Team von VfL-Coach Holger Ringe in die DM-Endrunde ein. Gegner im...