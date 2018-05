Horweges VfB muss in Barum antreten

Wolfsburg Beim Tabellendritten MTV Barum muss die Frauenfußball-Oberligamannschaft des VfB Fallersleben am Sonntag von 13 Uhr an antreten. Dort hat das Team von Trainerin Jennifer Horwege kaum eine Chance, auch nur einen Punkt zu erkämpfen, aber der durch mehrere Ausfälle dezimierte Kader will zumindest...