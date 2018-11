Bischoff erwartet gegen Goslar eine Reaktion

Der nächste Gegner ist eigentlich wie gemacht dafür, um nach einem Rückschlag wie dem 1:4 in Lehndorf zurück in die Spur zu finden: Am Sonntag (14 Uhr) empfängt der SSV Vorsfelde in der Fußball-Landesliga Schlusslicht Goslarer SC, das zweitbeste Heimteam hat damit die schwächste Auswärtself zu...