Heimspiel-Doppelpack: VfL II und B-Juniorinnen am Elsterweg

Nach einem spielfreien Wochenende in der 2. Frauenfußball-Bundesliga setzt der Tabellenvierte VfL Wolfsburg II/U20 am Samstag die Vorrunde mit einem Heimspiel gegen FSV Hessen Wetzlar fort. Anstoß ist um 11 Uhr im VfL-Stadion am Elsterweg. Die Gäste stehen mit vier Siegen und vier Niederlagen...