Grolla legt über die 200 Meter schon mal vor

Das war doch mal ein guter Start: Phil Grolla, Para-Leichtathlet des VfL Wolfsburg, ist bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Nottwil/Schweiz in seinem Lauf über die 200 Meter als Erster mit einer Zeit von 22,61 Sekunden durchs Ziel gegangen. Ein guter Auftakt für das VfL-Talent, das in der...